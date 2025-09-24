Cu această ocazie specială, cântăreața Andreea Bălan a publicat un videoclip cu imagini din povestea lor de dragoste, alături de un mesaj în care și-a exprimat recunoștința și admirația pentru partenerul ei. „La mulți ani, iubirea mea! 💕

Astăzi este o zi specială, ziua în care s-a născut omul care ne-a adus mie și fetițelor mele liniște, pace și iubire adevărată. ❤️ Sunt extrem de recunoscătoare că ești în viața noastră, că ne iubești pe toate trei și că, datorită ție, ne simțim cele mai fericite și împlinite. 🌈🎀”, a scris artista.

Andreea Bălan, poveste de iubire cu un campion

Cântăreața l-a descris pe Victor drept un campion nu doar pe terenul de tenis, ci și în viața de zi cu zi: „Victor, ești un om extraordinar, un campion pe teren 🎾 și în viața reală! Nu am mai întâlnit niciodată pe cineva atât de ambițios, atât de disciplinat, atât de empatic și atât de frumos sufletește… și fizic 😜.

Te admir pentru tot ceea ce ești și pentru tot ce faci, pentru felul în care ne faci să zâmbim în fiecare zi și pentru bunătatea pe care ne-o oferi necondiționat”. Artista și-a continuat mesajul subliniind cât de important este Victor Cornea pentru ea și pentru familia ei: „Te celebrez azi și în fiecare zi, pentru că meriți să fii iubit, apreciat și sărbătorit mereu.

 VEZI GALERIA  FOTO

Îți mulțumesc că ne ții de mână prin viață și că faci din fiecare zi o poveste frumoasă.🎂🥂 Te iubim infinit și suntem recunoscătoare că ești al nostru! ❤️🎼”. Victor Cornea a reacționat imediat la declarația artistei și a răspuns cu un mesaj simplu, dar plin de emoție: „Vă iubesc”. Postarea Andreei Bălan a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii, fanii felicitându-i pe cei doi și urându-i sportivului „La mulți ani!”.

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

Andreea Bălan a fost cerută în căsătorie de celebrul sportiv chiar în avion, iar emoțiile au fost la cote maxime. Invitată într-o emisiune la Antena Stars, cântăreața a dezvăluit că nu se aștepta ca logodna să vină așa de repede, însă Victor Cornea își dorește stabilitate prin prisma întemeierii unei familii.

„Nu mă așteptam. Am fost total surprinsă. El, fiind mai tânăr ca mine, m-am gândit că mai are nevoie de timp. Credeam că o să se întâmple peste câțiva ani. Nu există presiune sau vreo dorință spusă din partea mea. El și-a dorit foarte mult! Vrea o familie, stabilitate și o iubire trainică pentru totdeauna. Deși la 31 de ani nu te gândești că poate vrei să te căsătorești, el vrea această stabilitate, pentru că este plecat de mic de acasă și un sportiv de performanță întotdeauna va căuta echilibru”, a spus Andreea Bălan.

Vedeta și sportivul au hotărât că nunta va avea loc anul viitor, în 2026, ba chiar au ales data și locația, chiar dacă nu vor să dezvăluie public ziua și locul. „Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm”, a adăugat artista.


