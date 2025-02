Duminică, 2 februarie, Culiță Sterp a făcut mai multe dezvăluiri în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D. A vorbit atât despre cariera lui în industria muzicală, a spus câți bani câștigă lunar din Youtube, a dezvăluit și ce relație are cu Carmen de la Sălciua, fosta soție, dar și alte confesiuni.

Din fața televizorului l-a privit Daniela Iliescu, soția lui care îi va dărui al doilea copil în curând. După difuzarea emisiunii, ea l-a lăudat într-o postare pe rețelele de socializare. „Aseară ne-am uitat la tati până târziu și știam ca va urma o săptămână cu video uri distribuite, comentarii și mai ales critici. Știi ca și eu la rândul meu sunt cel mai mare critic al tău ( în sens pozitiv) și asta pentru ca îmi doresc mereu să te văd evoluând.

Dar sunt mândra de tine, de cat ești de sincer cum alții nu pot și nu au curajul să fie ( din frica de a nu fi judecați) și cat ești de asumat. Puțini știu că, să povestești întâmplări grele și negative din viața ta, cu zâmbetul pe buze, înseamnă ca ai lucrat mult la tine, ca ți-ai luat lecțiile și ca poți privi zâmbind spre trecut, pentru ca el a fost o componentă importantă din ceea ce ești tu azi”, a scris ea pe Instagram.

Daniela Iliescu a spus ce a învățat de la Culiță Sterp

Și a continuat: „Dacă am învățat ceva de la tine în toți anii ăștia e să fiu mai bună, să fiu cat mai naturală și chiar dacă mereu am fost eu aia mai calculată, mereu am apreciat ca te-ai arătat tu așa cum ești, fără filtre și măști, iar când ai dat-o în bară ai știut să repari.

Oamenii care te privesc cu admirație sau nu, au și ei rolul lor, să te facă să te apreciezi mai mult sau să te țină cu picioarele pe pământ și să înțelegi ca nu toată lumea trebuie să te placă. Dar cel mai important e ca, eu sunt mândra de tine, de ce tata mi-am ales pentru copii și de felul în care tu ești cu noi.

Asta nu știe nimeni mai bine decât noi, iar pentru mine e cea mai mare dovadă de iubire și responsabilitate. Restul, doar privesc niște frânturi și trag niște concluzii. Dar concluzia aia adevărată e ca ești cea mai bună versiune a ta de când te-am cunoscut și până acum: profesional, personal”.

Culiță Sterp este căsătorit cu Daniela Sterp, îl au pe micuțul Milan, și așteaptă cel de-al doilea copil. Înainte de etapa fericită a căsniciei, ani de-a rândul viața sa amoroasă a ținut prima pagina a tabloidelor, de la căsătoria sa cu Carmen de la Sălciua, până la acuzațiile de infidelitate.

„Am mai umblat, nu pot să spun că am fost ușa de biserică, dar nu mă consider neapărat gagicar… înseamnă că umbli tu să le cauți. La mine au venit așa, oarecum fără să le caut eu, au venit peste mine odată cu succesul să spun așa (…).

Sunt un om schimbat, mai ales de când am cunoscut-o pe soția mea (n.r. Daniela), de când am un copil cu ea, de când ne-am făcut o familie. Nu mai găsesc neapărat o bucurie, o fericire sau o șmecherie să umbli cu mai multe femei”, a adăugat Culiță Sterp în interviul de la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

