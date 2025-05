Pe 24 mai, celebrul gimnast Marian Drăgulescu a spus din nou „da” în fața altarului, unindu-și destinul cu Simona Carmen, într-o ceremonie elegantă și plină de emoție. Printre invitați s-a remarcat și fiica lui Marian, Beatrice, care a atras toate privirile cu apariția sa grațioasă și zâmbitoare.

Cum a apărut fiica lui Marian Drăgulescu la nunta lui

Deși relația dintre Marian și fosta sa soție, Larisa Drăgulescu, a fost în trecut marcată de tensiuni, cei doi s-au împăcat de dragul copiilor, iar acum aceasta a ales să transmită un mesaj public surprinzător de matur și pozitiv în ziua nunții fostului ei partener.

Pe pagina sa de Facebook, Larisa Drăgulescu a postat o fotografie cu fiica lor pregătită de nuntă, însoțită de un mesaj scurt, dar plin de semnificație: „Pregătită pentru nunta tatălui ei! Felicitări și Casă de piatră, Marian Drăgulescu”.

Gestul Larisei Drăgulescu a fost apreciat de internauți, fiind considerat un semn de respect și maturitate, dar și o dovadă că, în ciuda trecutului, ambii părinți își doresc ce e mai bine pentru copilul lor. Beatrice, fiica sportivului, a avut un rol special în cadrul ceremoniei, fiind prezentă pe tot parcursul evenimentului și radiind de bucurie.

În rochie de ocazie și cu un zâmbet sincer, ea a fost imaginea unei legături armonioase între generații și dovada că iubirea părintească depășește granițele unei căsnicii încheiate. Nunta dintre Marian Drăgulescu și Simona Carmen a fost una discretă, dar elegantă, organizată într-un cadru intim, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

Marian Drăgulescu, unul dintre cei mai mari gimnaști ai României, și-a regăsit echilibrul în viața personală, iar mesajul Larisei vine ca o încheiere frumoasă și elegantă a unui capitol, deschizând ușa către o nouă etapă pentru toți cei implicați.

Ce spunea Marian Drăgulescu înainte de nunta lui

Invitat la Știrile Antena Stars, Marian Drăgulescu a vorbit despre planurile pentru eveniment, dar și despre detaliile care îl entuziasmează. „În luna mai avem nunta. (…) Am ales un meniu foarte sofisticat așa și sper să fie delicios. Nu pot să dau detalii, pentru că am strica surpriza. (…) Vom avea sarmale la nuntă pentru că este mâncarea mea preferată. (…) În ceea ce privește nunta am luat din timp lucrurile, avem costumele, rochia, band, tot, e aranjat tot deja”, a declarat sportivul înainte de eveniment.

Nunta va fi una restrânsă, cu aproximativ 100 de invitați – familie și prieteni apropiați. Drăgulescu a subliniat că își dorește un eveniment intim, alături de oameni dragi. „Vom avea undeva peste 100 de invitați. Nu vrem o nuntă mare, vrem să fie un eveniment cu persoane dragi nouă, de calitate. Și copiii vor fi prezenți. (…) Și noi ne dorim, la rândul nostru, copilași și așteptăm”, a mai spus Marian Drăgulescu.

În ceea ce privește luna de miere, planurile nu sunt încă bătute în cuie. Deși Bali este pe lista destinațiilor dorite, cuplul ar putea opta pentru o escapadă europeană, în funcție de disponibilitate. „Luna de miere să vedem… în ce context putem evada câteva zile. Avem așa, o destinație la care ne-am gândit, Bali, însă trebuie să vedem și în ce parte a anului putem vizita. Cred că pe timpul verii o să alegem o destinație pe aici, prin Europa”, a mai adăugat sportivul.

