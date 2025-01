De aproximativ o lună de zile celebra familie se ală în Thailanda, acolo unde în fiecare zi au parte de peisaje noi, de experiențe noi, de întâmplări pe care nu le vor uita niciodată. Plecarea din România a avut loc înainte de Crăciun și până acum Laura Cosoi nu a dezvăluit când se vor întoarce în țară.

Laura Cosoi s-a dedicat familiei în vacanță

În schimb, actrița a spus cum se descurcă cu cele patru fetițe ale ei în vacanță. Ea a recunoscut că lor le dedică tot timpul și mai puțin soțului Cosmin Curticăpean. „Despre mine nu am să va spun prea multe din această vacanță.

Doar că mă credeam mai slabă, nu am folosit niciun produs de make-up din trusa o luna de zile, am un singur selfie (acesta), am adormit aproape în fiecare seară înainte de 22.00. Nu am făcut sport nici măcar o dată deși mi-am propus, dar am înotat de câteva ori, nu m-am bronzat, am mâncat mai mult în picioare.

Am făcut masaje, am mâncat multe fructe, am descoperit că am mai multă răbdare decât credeam. Am fost mai puțin soție, dar mama “all the way”. Și recunosc…dacă te raportezi corect la o călătorie de o lună, în Asia, cu 4 copii mici, fără ajutor, poate fi o experiență absolut extraordinară”, a transmis Laura Cosoi, care a primit nenumărate mesaje de la fani după această confesiune.

Unul dintre fani l-a lăudat pe soțul Laurei Cosoi pentru implicarea lui. „Felicitări Laura! Meriți să fii lăudată pentru naturalețea ta, pentru talentul tău de a scrie ceva și nu în ultimul rând faptul că ai o familie așa de frumoasă! Laude merită și soțul tău un bun familist, calitate tot mai rar întâlnită la un bărbat în aceste timpuri destul de agitate și de schimbătoare”.

Altcineva a comentat pe Facebook: „Ești mămica mea preferată dintre cele cunoscute. Te-ai descurcat minunat. Fetițele tale te vor iubi la fel și peste ani pentru că o relație adevărată cu copii tăi acum se clădește”.

„Te admir foarte mult pentru dedicarea ta în creșterea și educarea copiilor voștri frumoși!!! Sănătate întregii familii!❤”, a fost un alt mesaj pentru Laura Cosoi.

Laura Cosoi: „Nu mai suntem doar noi doi, fără griji”

Într-o altă postare, Laura Cosoi a explicat că o astfel de vacanță poate fi o încercare pentru relația dintre soț și soție. „O vacanță cu copiii este mai degrabă un soi de cantonament sau o orchestră în care fiecare instrument – fie el râs, plânset, bucurie sau oboseală – creează o simfonie plină de haos. În mijlocul acestui “vacarm”, relația dintre noi, soț și soție, poate părea pusă la încercare. Rolurile se amestecă: eșți partener, ești părinte, ești manager al micilor crize, iar uneori simți că nu-ți mai aparții nici ție, cu atât mai puțîn celuilalt”, a scris ea.

Și a continuat: „Dar în această etapă în care suntem mai mult părinți, există o frumusețe aparte, dacă știm cum să o căutam. Totul începe cu o acceptare profundă a realității. Da, nu mai suntem doar noi doi, fără griji, ci un întreg univers care gravitează în jurul celor mici. Dar exact în acest haos se naște ocazia de a ne consolida relația.

În această călătorie am învățat că:

– este esențială comunicarea deschisă și sinceră. Uneori, un simplu „Te văd, știu că nu este ușor” poate face minuni.

– Când fiecare dintre noi își înțelege propriile limite și le respectă pe ale celuilalt, lucrurile devin mai simple. Uneori, unul dintre noi poate fi mai răbdător, mai calm, mai disponibil. Alteori, rolurile se pot inversă.

– Poate cel mai important lucru de reținut este că această perioadă este doar o etapă. Nu va dura pentru totdeauna!

Această vacanță ne-a învățat nu doar despre răbdare și iubire, ci și despre reziliență. Este o etapă plină de provocări, dar și de creștere – că părinți, că parteneri, că oameni. Și chiar dacă simțim că uneori ne aparținem atât de puțin, știu că, ceea ce construim împreună acum, va fi pentru totdeauna!”.

Laura Cosoi, fără bonă în vacanța cu patru copii

Când Laura Cosoi a anunțat în mediul online că a plecat în Asia, fanii ei au reacționat pe Instagram, uimiți că vedeta și Cosmin Curticăpean a plecat în vacanță cu cele patru fetițe. „Și eu abia plec cu 2 copii până la mama, cu mașina, 30 de minute”, „Eu nu cred că nu luați și o bona acolo cu voi.”, „Mare curaj pe voi, să plecați la drum lung cu patru copii, sunteți de admirat, vacanta plăcută”.

Laura Cosoi imediat a intervenit și a explicat că nu are bonă. „Nu avem bonăăăă! Nu că ar fi rău să ai, dar de ce aș spune că mergem doar noi doi și să nu fie așa…”.

