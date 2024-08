Cu zâmbetul pe buze, cântăreața Loredana Groza s-a pozat alături de tatăl ei, cu ocazia zilei lui de naștere. Vasile Groza, cunoscut scriitor care a debutat în 2005, a primit cele mai frumoase urări din partea fiicei lui celebre.

„La Mulți Ani Tată!!!! 87 de ani pe Pământ!!! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare clipă pe care o trăiesc alături de tine! Ești o binecuvântare pentru mine și pentru toți cei care-ți citesc în fiecare zi poeziile tale, cărțile tale! Eșți Leul leilor!!🦁 Să fii sănătos și inspirat și să ne inspiri cu harul tău mereu!!! Te iubesc, Lush❤️🙏🏻🌹💐🌻🌼☀️”, a scris vedeta pe Facebook, unde a primit și o mulțime de urări pentru tatăl ei de la fanii care o urmăresc.

„La mulți și frumoși ani cu împliniri și sănătate!!”, „La mulți ani sănătoși!”, „La mulți ani fericiți și sănătoși alături de cei dragi!”, au reacționat fanii cântăreței.

„E un motiv de mândrie pentru oricine care a ajuns la vârstă asta! Numai tu știi cum ai reușit. Un domn trecut de 80 de ani îmi spunea de curând că pentru octogenari nu fiecare an, fiecare lună e o victorie împotriva timpului necruțător! Tot ce-ți doresc e să fii puternic și optimist în continuare, să treci cu grație peste orice obstacol și să fii mereu inspirat să ne poți scrie toate poveștile pe care vrei să le împărtășești oamenilor ! Te iubesc, te iubesc și iar te iubesc!!❤️❤️❤️❤️🙌🏼 ~Lush”, îi spunea Loredana Groza tatălui ei, anul trecut de ziua lui.

Tatăl Loredanei Groza a făcut primele declarații despre divorțul ei de Andrei Boncea

Loredana Groza a renunțat la verighetă în urmă cu ceva ani, iar atunci au apărut zvonuri că ar fi divorțat de Andrei Boncea. Cei doi nu s-au mai afișat împreună de mult timp. Vedeta are 54 de ani și s-a căsătorit cu Andrei Boncea în 1998. Aceștia au împreună o fată.

În martie 2023, Vasile Groza, tatăl vedetei, un scriitor cunoscut, care și-a făcut debutul în domeniu cu o carte de povești, a mărturisit pentru Cancan, că fiica sa și fostul soț au o relație normală și că personal nici el, nici artista nu-s interesați unde s-a mutat acesta. „Nu mă interesează unde stă el, nici pe ea nu o interesează. Relațiile dintre ei sunt normale, nu se pune problema de dușmănie întrei ei. Lucrurile merg bine, au un copil”, a spus acesta.

Vasile Groza a precizat că fiica lui, care arată extrem de bine la vârsta sa, nu are nicio operație estetică: „Loredana nu are nicio operație estetică. Dar așa e lumea, vorbește, nu ne deranjează ce se spune. Ea așa are constituția fizică, e la fel ca mama mea. A murit la 83 de ani, dar arăta mult mai tânără. Doamne ferește, când le vezi pe unele cu asemenea sâni. Loredana are tot ce trebuie pentru un om frumos și talentat. Nu a alergat după așa ceva. Voce i-a dat Dumnezeu. Dar unele femei sunt invidioase. Dar dacă doi spun de rău, iar ceilalți de bine, e o balanță care atârnă în favoarea binelui”, a spus el.

