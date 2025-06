Cătălin Dobrescu și fosta lui parteneră formau un cuplu de câteva luni. Relația lor părea să meargă într-o direcție promițătoare, mai ales după ce antrenorul a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie, într-un cadru romantic, în Sibiu, în prezența prietenilor și a unor trecători. Totuși, recent, bruneta a publicat pe rețelele sociale mesaje cu ton critic, sugerând o schimbare în dinamica dintre ei.

​„Să țineți minte un lucru: orgoliu’ ca orgoliu’, dar ambiția pe care o am atunci când cineva mă subestimează e alt nivel! Stați departe de aria mea vizuală. Dacă dați ochii cu mine, vă scutur de toate vedetismele pe care le aveți în cap și nu o să vă mai considerați persoană publică niciodată (oricum nu sunteți, sunteți parveniți). Vreți femei ca lumea, dar voi nu știți să fiți bărbați.

Aruncați vina pe femeile din viața voastră că v-au „distrus” viața, dar de fapt voi sunteți ăia toxici, care nu știți ce să faceți cu o femeie care nu vă cântă în strună și care refuză să se lase manipulată de mintea voastră bolnavă”, a fost mesajul pe care l-a postat Alina.

Declarația făcută de Cătălin Dobrescu

Relația nu a rezistat, iar Alina a spus că, deși erau deja separați, Cătălin Dobrescu a vorbit despre nuntă chiar și în urmă cu câteva săptămâni. Internauții l-au întrebat direct pe Dobrescu dacă mai formează un cuplu cu Alina, dar el a ales să nu răspundă.

Recomandări 35 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990: Drumul lui Ion Iliescu de la pucist în PCR până la Președinția României, stropit mereu cu sângele altora

Ulterior, a fost întrebat dacă își gătește singur, sugerându-se o posibilă despărțire. Cătălin Dobrescu a lămurit că se ocupă singur de toate treburile casnice, inclusiv de gătit și curățenie, deoarece locuiește singur.

„Singuri venim pe pământul ăsta, singuri plecăm. Restul sunt doar… Noi, într-adevăr, suntem făcuți să socializăm, dar să vină să facă cineva pentru tine (…) Am ajuns să trăim într-o lume nu neapărat cu rea intenție.”, a zis el, după care a adăugat că este obișnuit cu traiul pe cont propriu, având în vedere trecutul său sportiv: „Ideea este că eu dacă am făcut sport și am făcut sport demult, am fost învățat să fac, am și locuit singur”, a declarat Cătălin Dobrescu, care a fost căsătorit cu cântăreața Oana Radu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Despărțirea pare a fi definitivă, cel puțin din perspectiva Alinei, care a vorbit aseară, în cadrul emisiunii Un Show Păcătos. Ea a evitat să dea detalii despre motivele care au dus la separare, dar a dezvăluit că antrenorul i-a cerut înapoi inelul de logodnă. Reacția ei a fost una categorică:

Recomandări Cedry2k și Dragonu AK47, doi rapperi cu discurs antisemit, anti-UE și antivaccin, considerați „repere pentru adolescenți” într-un manual de religie de clasa a VIII-a

„L-a cerut înapoi ieri (n.r. inelul). Sinceră să fiu, inelul l-am aruncat la el în fața porții. S-a rupt tot. Nu am mai vorbit cu Cătălin și nici nu cred că o să mai fac”, a spus Alina.