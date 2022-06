Finala Survivor România 2022 a fost câștigată de Alex Delea, care a primit mai multe voturi din partea publicului decât Elena Chiriac.

După ce finala Survivor România 2022 s-a încheiat, show-ul a continuat live pe rețelele de socializare și pe VOYO, iar printre cei care au avut un mesaj pentru marea pierzătoare a fost Cătălin Zmărăndescu.

„Un copil de 19 ani, imatur, cum au spus unii, le-a dat clasă multora. A ajuns în această finală… Nu cred că exista finală mai potrivită.

Nu am de ce să mă supăr, asta e finala pe care eu am visat-o, mi-am dorit-o… s-a întâmplat. Ea are 20 de ani în momentul ăsta, are toată viața înainte și poate să facă multe lucruri frumoase”, a spus Cătălin Zmărăndescu despre Elena Chiriac, potrivit survivor.protv.ro.

