Anul 2023 a fost anul schimbărilor pe plan profesional pentru Florin Dumitrescu. Bucătarul și-a dat demisia de la „Chefi la cuțite” alături de Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu. Refuzul de a mai apărea în show-ul culinar de la Antena 1 i-a adus și un proces cu compania, proces care e abia la început.

Cu toate acestea, Florin Dumitrescu continuă să muncească pentru proiectele pe care le are, și prietenia lui cu Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu continuă, cei trei chiar s-au văzut recent la un eveniment unde Scărlătescu și-a lansat cartea online de rețete.

Acum însă, la sfârșit de an, Florin Dumitrescu transmite un mesaj important tuturor celor care îl urmăresc. Le-a scris fanilor pe rețelele de socializare că lase trecutul în urmă și să privească către viitor. „Din suflet vă doresc tuturor să aveți un an nou care să vă aducă cele mai frumoase experiențe.

Învățați să lăsați în urmă trecutul, pentru că indiferent de disponibilitatea voastră, trecutul se șterge indiferent de cât de mult v-ați sacrificat. Şi să nu vă plecați urechile la ce spune lumea despre voi, nimeni nu este în măsură să vă cuantifice efortul, compromisul sau dăruirea”, a transmis bucătarul.

„Alergați doar după fericire şi iubire. Este singurul bun care nu se vinde la raft”

Florin Dumitrescu le-a mulțumit în final fanilor, în special celor care îl urmăresc în mediul online. Le-a spus, în concluzie: „Alergați doar după fericire şi iubire. Este singurul bun care nu se vinde la raft. Vă mulțumesc tuturor celor care ați trecut pe pagina asta în ultimii 10.

Cât despre viitor, planificați nimic. Dar sigur nu este nici un glob de cristal care să poată cuprinde cât poți să mai duci, bine sau rău. Numai bine, rău la nimeni! Fiți demni”.

Florin Dumitrescu a vorbit cu noii jurați de la „Chefi la cuțite”, după ce Antena 1 i-a anunțat oficial

Antena 1 a anunțat în mod oficial că chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia sunt noii jurați „Chefi la cuțite”. Ei sunt care îi înlocuiesc pe Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, care și-au dat de curând demisia din show-ul culinar, pentru că sunt epuizați din cauza filmărilor.

După anunțul oficial făcut de Antena 1 referitor la noii jurați, Florin Dumitrescu a postat un mesaj pe rețelele de socializare, scriind că el observă tot ce se întâmplă, însă alege să nu reacționeze.

„Gânduri de azi:

salut cu respect ziua de luni, trezit cu noaptea în cap și ambiție cât să ajungă încă vreo 30 de ani de acum încolo

dacă nu răspund, nu înseamnă că nu văd. Dacă văd, nu înseamnă că trebuie să reacționez. Dar gândul meu e bun și pașnic, pentru că așa am fost educat!

am gustat azi dintr-o lecție frumoasă a ospitalității alături de proprietarul de la Ublo, un loc drăguț, cu un om fain la butoane.

încă mă gândesc cum să fac să recuperez niște datorii, mai ales că vin sărbătorile!

voi fi alături de fratele meu Cătălin Scărlătescu pe 13 decembrie la o lansare importantă pentru familia noastră!

sănătate vouă și nu uitați: Gătește cu mine și românește. Punct și de la capăt sunt în promoție. Mulțumesc”, se arată în postarea făcută de fostul jurat de la „Chefi la cuțite”, potrivit cancan.ro.

Ulterior, Florin Dumitrescu a revenit în mediul online, a transmis că mesajul de mai sus nu face referire la schimbările de la „Chefi la cuțite”. Totodată, el a menționat că a luat legătura cu noii jurați ai emisiunii, cu cei pe care îi cunoaște. I-a felicitat! „Această postare nu are nicio legătură cu noul juriu al emisiunii din care am făcut parte și al cărei nume nu am voie să îl menționez. Pe băieți (cei cu care sunt mai apropiat și îi cunosc) i-am felicitat în mesaje personale.

Mesajele din această postare sunt cu o altă direcție și sunt convins că și-au atins destinația”, a explicat Florin Dumitrescu.

