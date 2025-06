George Burcea și Viviana Sposub au fost considerați mult timp unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul autohton. Relația lor părea una solidă, iar gesturile și declarațiile făcute de-a lungul timpului sugerau că sunt gata să își petreacă viața împreună. Totuși, la un punct, relația lor a luat o altă turnură.

Despărțirea celor doi a luat prin surprindere pe mulți dintre fanii care îi urmăreau activ în mediul online. În continuare, George Burcea a ales să fie transparent cu cei care îl susțin, împărtășind atât momentele fericite, cât și pe cele mai dificile.

Recent, actorul a simțit nevoia să își exprime sincer gândurile pe Instagram, rețea unde interacționează des cu fanii săi. Postarea a fost făcută la aproape un an de la separarea de Viviana Sposub, iar mulți dintre urmăritorii lui au interpretat mesajul ca fiind o aluzie directă la fosta iubită. „Ce frumoși sunt oamenii înainte să-i cunoști”, a scris George Burcea pe pagina sa de Instagram.

Viviana Sposub a anunțat despărțirea

La începutul lunii aprilie s-a aflat că Viviana Sposub și George Burcea s-au despărțit din nou. Într-un mesaj postat online, Viviana Sposub a dezvăluit că separarea avusese loc în urmă cu mai bine de jumătate de an, însă a ales să vorbească despre acest moment abia la începutul lui aprilie. În mesajul său, ea a subliniat faptul că este recunoscătoare pentru lecțiile învățate și că își concentrează atenția pe proiectele sale profesionale și dezvoltarea personală.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a declarat Viviana Sposub, pe rețelele de socializare.

Viviana Sposub și George Burcea au fost despărțiți și în 2023 Relația lor, începută cu o dragoste la prima vedere, a traversat momente atât frumoase, cât și dificile. În 2023, George și Viviana au anunțat o despărțire, însă curând după aceea s-au împăcat, dându-și seama că sunt mai fericiți împreună. În cei cinci ani petrecuți împreună, cei doi au învățat să gestioneze momentele tensionate și să se sprijine reciproc, atât în viața personală, cât și în carierele lor de succes.

George Burcea a mărturisit în 2024 că cei patru ani de relație au fost trăiți intens de amândoi, iar faptul că s-au susținut reciproc în carierele lor a avut un impact major asupra poveștii lor de iubire, întărindu-le legătura și aducându-i mai aproape unul de celălalt.

„S-au întâmplat foarte multe, ceea ce este normal. Patru ani sunt puțini, dar sunt mulți pentru un cuplu să reziste, în tot felul de schimbări și în tot felul de situații. Eu, dar și împreună, îi mulțumim lui Dumnezeu că indiferent de ce situații am avut, am reușit să le depășim și iată-ne, după patru ani de zile aici. Eu nu le numesc probleme, le numesc situații de viață de care ai nevoie ca să poți să evoluezi”, a declarat George Burcea, la „Viață fără filtru” în 2024.