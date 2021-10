Mesajul lui Shift după ce el și Connect-R au fost eliminați de la „Asia Express” sezonul 4. „Suntem recunoscători”

Connect-R și Shift au fost ultima echipă ajunsă la Irina, motiv pentru care soarta lor în competiție a stat doar în culoarea diamantului din cutia securizată.

Din păcate, acesta a fost roșu, iar parcursul celor doi pe Drumul Împăraților s-a oprit aseară, la finalul etapei cu numărul patru al celui mai dur reality-show.

„Concursul este foarte dur, foarte real. Ne-a părut rău că nu mai stăm, dar e corect. Când am văzut piatra roșie, mi-am adus aminte de motivul pentru care am venit eu aici, și anume să câștig o inimă nouă. În ultimii 20 de ani nu am fost niciodată mai aproape de Dumnezeu așa cum am fost în Asia Express.

M-am atașat foarte tare de toți oamenii de aici și mi-a fost foarte greu să îmi iau la revedere de la ei. Îmi doream să fiu acasă, dar nu aș fi vrut să ies din jocul acesta, din etapa asta a vieții mele”, a mărturisit Connect-R cu ochii în lacrimi.

Shift s-a declarat extrem de mândru și recunoscător pentru aventura pe care a trăit-o alături de Connect-R pe Drumul Împăraților.

„Suntem recunoscători că am reușit să vă facem să râdeți și că ne-ați susținut pe tot parcursul la Asia Express”, a scris Shift pe Instagram.

