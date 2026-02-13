În ianuarie, PRO TV renunță la emisiunea „La Măruță”. 6 februarie a fost ultima zi de difuzare a emisiunii, ediție în care Cătălin Măruță nu a rezistat și a izbucnit în lacrimi în direct, susținut fiind de soția Andra și de copiii lor. Din 9 februarie, de luni, postul a început să difuzeze seriale turcești.

Audiența PRO TV după plecarea lui Măruță

După primele două zile în care emisiunea „La Măruță” a fost înlocuită cu serialul turcesc „Leyla” și cu „Lecții de viață”, jurnaliștii de la Pagina de Media au verificat audiențele, pentru a vedea câți români s-au uitat la PRO TV după ce Cătălin Măruță a dispărut de pe post. Potrivit sursei citate, cifrele pe care le-a obținut serialul „Leyla” au fost mai mari decât audiența pe care o făcea emisiunea „La Măruță”. Însă, chiar și așa, PRO TV nu s-a clasat pe primul loc în topul televiziunilor, începând cu ora 15.00.

Acest lucru a fost remarcat și de Dan Negru, care l-a chemat înapoi la TV pe Cătălin Măruță. Prezentatorul se mândrește cu audiența pe care o face emisiunea sa, „Jocul cuvintelor”, chiar și în reluare. „Am văzut știrea asta azi-dimineață… Cătăline, hai înapoi! PRO l-a înlocuit pe Măruță cu seriale. Reluarea „Jocul cuvintelor” de după-amiază e lider de audiență, Pro nu e, iar Antena e mereu aproape, niciodată acolo 😂 N-a meritat schimbarea”, și-a început el mesajul pe Facebook.

Remarca făcută de Dan Negru

Și a continuat: „Televiziunea pierde public de la an la an și pentru că ofertele de programe TV sunt tot mai slabe. Avem peste 100 de televiziuni și degeaba. Anul trecut, primele trei mari televiziuni comerciale (PRO, Kanal D, Antena 1) au avut o cotă cumulată de piață de 39,7%.

Altfel spus, 39,7% dintre românii care s-au uitat la televizor au urmărit una dintre cele trei televiziuni, dintr-un total de 134 de stații. 134 de televiziuni❗️ Pe nișa de știri, liderul a rămas România TV. Digi ține cu europenii, Realitatea cu americanii, iar Antena 3 cu… cine dă mai mult 😂

Breasla mea a ajuns la cel mai scăzut nivel de credibilitate. Pandemii, războaie, alegeri-toate au slăbit încrederea în televiziune. Nu e nimic nou. În istoria României, televiziunea a fost mereu folosită ca instrument de propagandă, încă de la naștere.

S-a născut în anii 60, când a fost bâta partidului comunist; la Revoluția din 89 a manipulat, la mineriadă a mințit… mereu prinsă în lanțurile propagandei. Îᑎᑕᖇᗴᗪᗴᖇᗴᗩ e «lipiciul» care ne ține aproape unii de alții. În România, televiziunea n-a știut să folosească acest «lipici»”.

