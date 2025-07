Acum, după moartea lui Felix Baumgartner, mai multe vedete și-au exprimat regretul pentru pierderea suferită de Mihaela Rădulescu, iar printre acestea s-a numărat Iuliana Marciuc, care a repostat declarația de dragoste făcută de vedetă pentru iubitul ei, în 2016.

„Mi s-a întâmplat în viață asta să iubesc… Și pentru că trecutul e doar ceea ce ne face astăzi mai înțelepți, am să vorbesc despre prezent. Sunt o femeie că oricare altă, care și-a luat toate porțiile de fericire și nefericire disponibile în stocul vieții. Trăiesc acum o iubire care mă face, în cea mai mare parte a timpului, să zâmbesc a bine și a bucurie. Cum nu prea știu iubiri perfecte decât la începutul lor, mai am și zile în care mă împiedic de vreun gând enervant sau de vreo situație care îmi consumă ceva timp până o accept. Dar m-am prins, din varii motive strașnice, că iubirea e cea mai frumoasă întâmplare a vieții… Am un bărbat care mă întregește, cu care pot să fiu exact cine știu bine că sunt și care mă tot uimește, zilnic.

L-am cunoscut… erou, multiplu campion mondial, pionier în zeci de acțiuni ultra periculoase, primul om din lume care a depășit viteză sunetului în cădere liberă, primul care a traversat Canalul Mânecii cu un wingsuit… L-am urmărit cu niște bătăi în plus de inima cum face acrobații și cascade periculoase cu elicopterul, cum forțează toate limitele tehnice și umane în raliuri sau în alte sporturi, mă uit cât e de organizat în tot ce face, câtă seriozitate pune la bătaie în orice proiect, câtă disciplină de viață are… Și nu încetez să-l admir exact pentru ceea ce e și pentru tot ce a făcut și face în această viață.

Nu uit nicio clipă cine sunt lângă el, pentru că ne uităm ochi în ochi și știm de ce suntem împreună. Pentru că ne iubim și avem atâtea să ne spunem și atâtea să facem împreună… Când nu e al lumii, e bărbatul meu, care știe exact ce mă face fericită și pe care știu să-l fac fericit în atâtea feluri, că toate femeile care-și iubesc drept bărbații.

Poate că sună ciudat, dar mă topesc când îmi văd eroul… ducând gunoiul sau udând florile. În momentele acelea e omul meu… și-atât. E jumătatea mea de viață, e inspirația și bucuria mea, e a două bătaie a inimii mele. Și n-am de gând să mă las prostită de tipare, nu mă interesează ce zi e mâine, când azi iubesc atât de frumos… Știu, oamenii vor să fie perechi, vor să se ducă până la capăt de mâna și e tare frumos când se întâmplă. Dar, dacă viață ar fi mereu despre Azi… și nu neapărat despre Mâine…?

Că orice femeie care iubește cu încredere în ea, mă uit la bărbatul meu grozav și zâmbesc…

M-a întrebat cineva, nu demult, dacă bărbatul meu mai e așa un erou după ce l-am cunoscut cu toate bunele și relele, după ce l-am învățat pe de rost acasă, între 4 pereți, unde nu sare nici de pe dulap și nici nu da autografe fanilor. Culmea, iubirea care începuse din admirație, a dublat și admirația, pentru că omul asta e adevărat, e un bărbat în toată puterea cuvântului, dar lasă la iveală, în cele mai neașteptate chipuri, un copil care încă visează, care știe să se bucure fantastic de viață, care nu vrea să fie om mare în fiecare secundă, care se joacă de-a tot ce-l face fericit, chiar dacă uneori pare că se joacă și cu viață lui…

Fiecare femeie își iubește bărbatul vieții că pe un erou, pentru că mai ales de el depinde fericirea și forță ei. Nicio femeie nu e întreagă fără iubire, fără bărbatul potrivit… la prezentul potrivit. Sigur, avem copii minunați care ne fac să mutăm munți și să fim wonder-women, dar cu bărbatul potrivit alături, zburăm peste orice munte ne stă în cale…

Da, iubirea e cea mai frumoasă întâmplare a vieții…

Mihaela”, este mesajul transmis de vedetă în 2016.

„Dumnezeu să-l odihnească !Tânăr, muuult prea tânăr. Mihaela Rădulescu Schwartzenberg, să fii puternică! Îți rămân amintiri dragi și o lumină mereu în suflet!”, a transmis Iuliana Marciuc.