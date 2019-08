Cu toate astea, artista nu și-a pierdut speranța și acum, la jumătatea tratamentului, vedeta le-a transmis fanilor de pe contul de socializare, un nou mesaj emoționant.

„nu am chef să fiu bolnavă

nu am chef să fiu victimă

nu am chef să mi se plângă de milă

Victoria este a lui Dumnezeu

dar eu profit de această victorie în fiecare zi !!!

Aleluia

Vreau să fiu cu chef de viață

Hopaaaa atitudine !!!”a scris Rona Hartner, pe Facebook.

