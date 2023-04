Până astăzi, însă, când a revenit cu un anunț la care puțină lume se aștepta prin care și-a exprimat o decizie neașteptată.

La mai puțin de o lună de la scandal, Ana Morodan a menținat faptul că merge la terapie, face meditație și depune eforturi să își revină.

„În ultimele săptămâni am primit cele mai bune lecții de la viață. Am primit noroc cu carul, gesturi frumoase, gânduri și vorbe minunate.

Am primit dragostea familiei mele de prieteni, când nu credeam că e posibil să ai așa ceva fără legături de sânge. Am primit o rețea invizibilă de oameni care au avut grijă de mine, am primit critici sănătoase, sfaturi blânde și încrederea că oamenii sunt buni.

Aștept, vă mulțumesc și mă duc să mai fac o meditație până plec la terapie. Pe jos! ?? Pusi pa, da’ m-am întors în viața mea!”, este o parte din mesajul transmis de Ana.

Ana Morodan, probleme cu legea

Ana Morodan, un cunoscut influencer, supranumită și „contesa digitală”, reținută marți, 28 martie, după ce a fost oprită de două ori de polițiști în trafic, a fost plasată sub control judiciar.

Polițiștii i-au deschis dosar pentru pentru trei infracțiuni: conducere cu permisul suspendat, consum de substanțe stupefiante interzise și refuzul recoltării de probe biologice.

„Într-adevăr am făcut o greșeală și am condus fără carnet, lucru pe care nu vreau să-l transmit și să-l influențez asupra nimănui. Legat de droguri, nu am consumat și nu folosesc niciodată droguri. Am o rețetă de la medic care conține Benzotamină și atât”, a declarat Ana Morodan.

