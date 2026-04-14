Artista a transmis un mesaj, alături de care a atașat o imagine, în care apare alături de soțul ei, pe patul de spital.

„Astăzi, soțul meu este pregătit pentru o operație la genunchi, după accidentul suferit la Survivor, în urma căruia și-a rupt ligamentele. Am ajuns la Viena la recomandarea unor prieteni, la un medic cu multă experiență, care a lucrat cu numeroși fotbaliști și sportivi de performanță.

Pentru toți cei care au judecat și au spus că s-a prefăcut sau că a făcut teatru: ar fi fost bine să fie așa… dar, din păcate, durerea este cât se poate de reală. Nu este deloc ușor prin ce trece. Vreau doar să spun că tot ceea ce se întâmplă la Survivor este real, nu este o glumă. Înainte să comentați sau să faceți glume, gândiți-vă că în spatele imaginilor sunt oameni, cu suferințe adevărate. Sănătatea nu este un subiect de batjocură”, a scris Bella Santiago pe contul de socializare.

Nicu Grigore s-a accidentat la Survivor România în timpul probei de duel cu Adrian Kaan. Genunchiul de la piciorul stâng a trosnit, iar concurentul a urlat la propriu din cauza durerii. În cele din urmă, acesta a ajuns pe patul de spital și a făcut mai multe investigații medicale.

„Sunt foarte emoționat și mi-e greu să îmi găsesc cuvintele. Deși cât am fost acolo au fost și perioade în care simțeam că mi-e greu, în care am simțit că mi-e dor de casă, dar per total mă bucuram de faptul că sunt aici”, a declarat Nicu Grigore, la Survivor.

„Aș vrea, dacă îmi permiteți, să ofer, și face ce vrea cu ea, lui Kaan această imunitate”, a declarat Nicu Grigore. Adrian Kaan a fost eliminat de la „Survivor România” 2026, în ediția de duminică, 8 martie, după un duel dur cu Alberto Hangan. Cei doi au intrat în luptă în urma votului concurenților și a numirii Loredanei Pălănceanu, concurenta care a deținut colanul de imunitate.

