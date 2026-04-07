Codruța a suferit enorm în urma separării, dar nu doar ea, ci și familia ei. Ea a explicat că tatăl ei a ajuns la spital din cauza divorțului dintre cei doi. Cu toate acestea, alături de ea sunt mulți oameni, printre care și Claudia Pătrășcanu.

„Empatizez cu ea și îmi aduc aminte cum plângeam și eu. Lacrimile astea, suferința, nu o poți controla și acolo unde simțeam, plângeam (…) Eu, acum în situația mea, după atâția ani, i-aș transmite Codruței că este atât de frumoasă. E foarte frumoasă, are talent muzical, ea cântă foarte frumos, are o carieră în față. Are viața înainte, nu are copii (…) Ei nu au copii, e un lucru OK, așa a fost să fie”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

„Au fost o lovitură și o dezamăgire (…) Nu au avut nimic de împărțit, dar are toată viața înainte (…) Eu nu aș mai plânge și nu aș mai suferi pentru nimic în lume (…) Aș plânge pentru copiii mei, pentru familia mea, pentru Dumnezeu. Mă sensibilizează când văd tot felul de cazuri, de situații”, a mai transmis ea.

