Mesajul transmis de familia Andreei Tonciu, după eliminarea de la „Survivor România”. „Am văzut-o suferind și nu am putut să îi fim mai aproape”

Familia i-a transmis un mesaj de încurajare pe contul de socializare și au spus că o așteaptă cu drag acasă.

„Pe de-o parte suntem triști, deoarece am văzut-o pe Andreea cu lacrimi în ochi, am văzut-o suferind și nu am putut să îi fim mai aproape, însă de pe altă parte ne bucurăm că urmează să vină acasă.

Noi, toți cei care o iubim, știm că a dat tot ce a avut mai bun, că a demonstrat că poate depăși orice provocare, că poate aduce puncte pe traseu și că poate fi o persoană extrem de puternică.

Vă mulțumim tuturor celor care ați simțit că locul Andreei este acasă și care ați trimis atât de multe mesaje de încurajare pentru ea.

Abia așteptăm să o revedem și să o strângem în brațe! Până atunci, haideți să o felicităm cu toții pentru această experiență! Bravo, Andreea, hai acasă!”, a fost mesajul postat pe contul de Facebook.

PARTENERI - GSP.RO Bancul care îl scoate din sărite pe Putin. O vedetă din Rusia a îndrăznit să-l posteze pe net: „De ce nu reușește ....”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro Momentul în care o fată de 13 ani este călcată de locomotivă, în gara Bacău. Copila sărise un gard și voia să ajungă pe peron

HOROSCOP Horoscop 26 ianuarie 2022. Taurii au prins aripi și le e greu să se oprească acum și să privească aceste întreruperi ca pe o pauză

Știrileprotv.ro Ce s-a întâmplat în Rusia după ce Putin a trimis armata la granița cu Ucraina. Probleme uriașe

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată