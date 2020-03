De Livia Lixandru,

Puțini au realizat însă că vocea caldă ce face îndemnul îi aparține unui artist extrem de cunoscut. Este vorba despre Rareș Borlea, cunoscut publicului pe numele de scenă Raoul. Artistul și-a împrumutat vocea pentru acest mesaj de maximă importanță și speră că va reuși să-i convingă pe români să rămână în case, așa cum face și el, de altfel.

„Mă bucură foarte mult faptul că pot spriini astfel autoritățile în lupta contra epidemiei de COVID-19. Deja de mai bine de o săptămâna stau și eu în izolare la domiciliu. Și consider că, dacă toți vom respecta această măsură, vom trece mult mai repede peste această încercare grea.

Prin intermediul paginilor mele de pe rețelele de socializare, iar acum cu ajutorul vocii mele care se aude din mașinile de Poliție, îi îndemn pe toți românii să stea în case! Știu că este dificil, însă doar prin disciplină și respect față de noi și față de semenii noștri putem depăși această situație de criză’, a declarat artistul, conform ADPM.

Raoul este izolat la domiciliu

Raoul, care se declară optimist în privința deznodământului crizei provocate de coronavirus, a mărturisit că stă în casă de 9 zile, din dorința de a se proteja, încercând să-și ocupe timpul, ca să nu intervină plictiseala.

„Da, sunt izolat, nu sunt în carantină, dar stau în casă de când am venit din ultima deplasare din SUA și din Turcia, nici măcar la cumpărături nu am ieșit. Au făcut alții cumpărăturile pentru mine. Nu pentru că mi-ar fi frică, ci din dorința de a mă proteja. Deja am 9 zile de când stau în casă și m-am obișnuit cu asta. Încerc să fac lucruri care să nu mă plictisesc. M-am obișnuit cu ideea și sunt optimist că la capătul acestei perioade vin zile mai bune, în care să ne bucurăm de viață și de zâmbete”, a spus Raoul pentru click.ro.

„Eu cred că ce e val ca valul trece. Chiar dacă lasă în urma vieți pierdute și își va pune amprenta asupra economiei și asupra vieții sociale, la un moment dat această planetă trebuie să funcționeze. Cred că va trebui să așteptăm destul de mult, două-trei luni, dar sunt convins că lucrurile se vor rezolva. Sper din tot sufletul meu”, a mai menționat artistul, conform sursei citate.

Raoul are și un mesaj pentru fanii săi:

„Oamenii trebuie să se protejeze stând în casă. Dacă stau în casă, ei nu se supun riscurilor. Acestea sunt primele reguli, regulile sociale. Ele trebuie respectate în primul rand, apoi apar regulile de igienă extrem de drastică”.

