Noua producție poate fi văzută la Antena 1 în fiecare seară de joi, iar din distribuție fac parte nume importante, precum Alina Chivulescu, Ada Condeescu, Radu Ștefan Bănică, Bebe Cotimanis sau Andrei Aradits.

Actrița poate fi văzută la Antena 1

Înainte de premiera de pe 09 ianuarie 2025, Ada Condeescu a stat de vorbă cu Libertatea atât despre serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, cât și despre alte proiecte în care a apărut, dar a spus și ce ar fi devenit, dacă nu se făcea actriță.

Libertatea: După „Retreat Vama Veche”, vine „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”. Cum ai ajuns să joci în serialul de la Antena 1?

Ada Condeescu: Propunerea a venit cam acum un an, nu stiam însă atunci despre ce e vorba exact, iar apoi, când deja îmi ieșise din minte ideea, eram pe Calea Victoriei și m-a sunat Domnica Cârciumaru, directoarea de casting, și mi-a spus că a venit momentul întâlnirii cu toată lumea: ceilalți actori propuși, scenariștii, regizorii și producătorii. Așa că ne-am întâlnit, a fost multă energie strălucitoare și am decis să mergem împreună pe acest drum.

Cum ne poți descrie rolul tău din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”?

Cred că Sandra Istrate este un personaj pe care îl adori, dar te și irită, este mereu acolo, își adună informații și nu știi niciodată cum poate să le folosească, cum poate fi atât de în control și în clipa următoare să arunce totul în aer. Vulnerabilitățile o fac să fie temătoare, are un soi de malițiozitate care pare uneori exagerată, dar, într-un moment sensibil, îi vezi sufletul devoalat și îi înțelegi dimensiunea. Este uneori victimă, alteori războinic, iar dualitatea asta m-a atras de la început.

Recomandări Facturile la curent electric și gaz metan pe care le vor plăti românii din 1 aprilie 2025. Trei scenarii analizate: de la plafonare la dublarea prețurilor

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Dacă ar fi să alegi între filme și seriale, care crezi că ar fi mai apropiate de inima ta?

Aleg să îmi explorez meseria în toate formele ei și îmi aleg proiectele care simt că sunt pentru mine o formă de evoluție, de noutate și de conectare cu lumi necunoscute. În film, în ceea ce privește partea tehnică și teoretică, să spun așa, am acea siguranță care vine odată cu experiența. „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” pentru mine este primul proiect în televiziune și recunosc că m-am confruntat cu multe întrebări și chiar temeri, de la cum construiești arcul de personaj atunci când nu-i cunoști toate intențiile și acțiunile la atenția pe care trebuie să o ai la continuitatea emoțiilor pe care le-ai avut acum 2-3 săptămâni.

Ai câștigat în trecut premii pentru rolurile tale. Care ar fi proiectul tău de suflet și de ce?

Fiecare rol pe care l-am construit e parte din mine. Sunt filme sau spectacole de teatru care s-au înfiltrat mai mult în inima mea, dar fiecare are magia sa. Bineînțeles că în vârf sunt Ana, debutul meu, din „Eu când vreau să fluier, fluier” și care ne-a adus recunoașterea în țară și străinătate, și Veli din „Loverboy”, care a fost cu totul o experiență formidabilă pentru mine, uman și profesional, dincolo de premiile internaționale obținute.

Recomandări Arhiepiscopul Teodosie pretinde că a fost „înregistrat din răzbunare” în timp ce cumpăra influența unui afacerist. Prelatul, filmat când negocia un comision de 160.000 de lei

Există vreun rol pe care ți-ai dorit să-l ai, dar nu l-ai obținut?

Pe moment, da. Acum mulți ani. Însă apoi mi-am dat seama, la ceva timp distanță, că nu erau pentru mine, din diferite puncte de vedere. În meseria asta a mea am ajuns de mult timp la concluzia că fiecare își are locul sau momentul. Dacă lucrurile sunt menite să se întâmple, așa va fi. Ceea ce ține de tine este lucrul, consecvența și, poate cel mai important, alegerile pe care le faci de fiecare dată când ești pus în fața unui nou drum.

Care sunt stilurile de filme sau seriale care crezi că ți se potrivesc cel mai bine?

Mă uit cel mai des la documentare, în general mă fascinează cele despre criminali. Mă inspiră cumva mințile acelea complicate, sufletele care au strâns multă suferință și momentele care declanșează în ființa umană colapsul. Not that funny, I know. Din serialele cu scenarii originale, am adorat „Picky Blinders”, „Oz – Închisoarea Federală” și „Succesion”.

Ar fi lucrat în diplomație

Cum este Ada Condeescu în spatele camerelor de filmat? Ce ar trebui să știe fanii despre omul din spatele rolurilor?

Cred că ar trebuie să știe că sunt un om care îmi iubesc la nebunie meseria, familia și prietenii. Și că îi aștept la Teatrul Act, acolo unde avem un spectacol absolut superb, „Acasă la Zoo”, și că încă sper ca oamenii să mai aibă nevoie de povești.

Recomandări Înapoi în anii 90. Femeile-politician sunt pe cale de dispariție în funcțiile de top ale coaliției

Dacă nu ai fi fost actriță, ce job crezi că ți s-ar fi potrivit?

Aș fi lucrat în diplomație, undeva în străinătate, clar.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News