Începând din 9 ianuarie, în fiecare joi, de la 20.30, telespectatorii vor putea urmări producţia ce aduce în prim-plan o poveste emoţionantă, în care personaje complexe şi puternic conturate îşi caută drumul spre inima privitorului. Din 10 ianuarie, în fiecare vineri, de la 20.30, cel de-al doilea sezon al poveştii originale „Iubire cu parfum de lavandă” se vede în fiecare vineri, de la 20.30, la Antena 1.

Povestea serialului original „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, ce aduce în atenţia telespectatorilor o tânără ambiţioasă şi determinată, abandonată la naştere, care în urma unui test genetic îşi găseşte mama chiar în persoana celei la care se aştepta cel mai puţin, va avea premiera pe 9 ianuarie şi va putea fi urmărită în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

Scenariştii proiectului, Radu Grigore, Bianca Mina şi Raluca Mănescu, atacă o temă desprinsă din realitate, îmbrăcată în emoţiile unei tinere care îşi caută drumul într-o lume plină de secrete, condusă de bani, putere și decizii din trecut pe care mulţi le-ar dori îngropate în uitare. Karina Jianu, Vlad Udrescu, Alina Chivulescu, Richard Bovnoczki, Andrei Aradits, Ada Condeescu, Anca Sigartău, Marian Râlea, Emilian, Radu Ştefan Bănică, Bogdan Iancu, Ştefan Iancu, Carmen Ionescu, Bebe Cotimanis, Rebecca Nicolescu, Adelaida Zamfira, Andrei Barbu, Alina Statie, Oana Hănţoiu, Adrian Rîmboacă, Ioana Flora, Elena Mogîldea, Reka Kovacs, Ilinca Gheorghiu, Mara Baboianu şi Antonia Crișan vor putea fi urmăriţi începând din 9 ianuarie, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1.

Recomandări Cazul „Nordis” de Alba: 211 oameni, lăsați fără 12 milioane de euro: „A fost momentul în care mi-am dat seama că am fost înșelat”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Sunt deja patru luni de când am început filmările pentru serialul original Ana, mi-ai fost scrisă în ADN şi nu pot să fiu decât recunoscătoare. Faptul că am ajuns la momentul premierei reprezintă pentru mine alt moment de bucurie. Împreună cu toată echipa am muncit și încă muncim să realizăm un produs calitativ și plin de suflet. Simt bucurie, emoții, recunoștință și, chiar dacă poate sună bizar, îmi vine să plâng când mă gândesc la premieră deoarece este un proiect pe care îl iubesc și mă dedic total. Abia aştept ziua de 9 ianuarie!”, dezvăluie Karina Jianu, protagonista serialul original semnat Ruxandra Ion.

La rândul lui, Vlad Udrescu, interpretul lui Tudor Istrate în serialul original de la Antena 1, dezvăluie: „Tudor este un bărbat căruia viața i-a dăruit tot. Sau cel puțin așa crede. Este bogat, ambițios, are un job căruia i se dedică și o familie care, în aparență, arată perfect. Când o întâlnește pe Ana înțelege însă că toate astea nu au nici un sens fără iubirea adevărată.

Recomandări Ucraina a anunțat câți bani mai are ca să lupte singură cu Rusia, dacă Donald Trump oprește ajutorul financiar, imediat după ce preia funcția de președinte al Americii

În ciuda piedicilor și intrigilor care apar în drumul lui, Tudor își ascultă inima până la capăt. Și indiferent de ce spun oamenii din jurul lui, alege să fie mereu împăcat cu el însuși. Dacă la prima vedere ai zice despre el că este fraier sau naiv, este un om sincer, corect care luptă pentru iubire. Un ideal către care tânjim fiecare dintre noi. Abia aştept să urmărim împreună parcursul lui, din 9 ianuarie, în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1”.

Tot la începutul anului următor revine pe micile ecrane şi al doilea sezon al serialului original Iubire cu parfum de lavandă, ce va avea premiera pe 10 ianuarie şi, începând de atunci, va putea fi urmărit în fiecare vineri, de la 20.30, la Antena 1.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News