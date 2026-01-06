Actorul în vârstă de 73 de ani susține că nu a știut nimic despre campania de strângere de fonduri lansată în numele său și califică întreaga situație drept „umilitoare”.

Reacția vine după ce, în mediul online, a apărut o campanie GoFundMe cu un obiectiv de peste 100.000 de dolari, menită să acopere cheltuieli urgente legate de locuință. Deși inițiatoarea campaniei a afirmat că aceasta a fost creată cu acordul deplin al actorului, Mickey Rourke contrazice ferm această variantă și spune că nu ar fi cerut niciodată bani de la fani.

Mickey Rourke, mesaj pe Instagram

Actorul a ales să transmită mesajul direct fanilor săi printr-un videoclip publicat pe Instagram, în care și-a exprimat frustrarea și confuzia legate de situație, dar și dorința clară ca donațiile să fie returnate.

În clipul postat pe internet, Mickey Rourke afirmă că a fost luat complet prin surprindere de existența campaniei GoFundMe. El spune că nu a înțeles de ce cineva ar crea o astfel de inițiativă în numele său și că nu a fost consultat în prealabil.

„Sunt frustrat și confuz. Nu înțeleg de ce cineva ar face așa ceva în numele meu”, a transmis actorul, subliniind că ideea de a cere bani fanilor îi este complet străină. Într-un limbaj extrem de dur, Mickey Rourke a explicat că ar prefera orice altă soluție decât să apeleze la „caritate”, considerând gestul degradant.

El a insistat că nu ar fi cerut „nici măcar un cent” de la fani sau de la străini și că nu acesta este stilul său de viață. „Viața mea este foarte simplă. Nu aș apela niciodată la surse externe de acest fel”, a mai spus actorul, adăugând că întreaga situație este „jenantă”, dar că va încerca să treacă peste ea.

Totodată, Mickey Rourke i-a îndemnat pe cei care au donat deja să își recupereze banii, precizând că nu ar fi ales niciodată această cale și că mândria nu i-ar fi permis un asemenea gest.

Fanii au donat deja 95.000 de dolari

Campania de strângere de fonduri a fost lansată de Liya-Joelle Jones, care s-a prezentat drept asistentă a managerului lui Mickey Rourke. Aceasta a susținut public că inițiativa a fost creată cu „permisiunea deplină” a actorului, afirmație negată categoric de acesta.

În mesajul său, Mickey Rourke a spus că există „o singură persoană” la care se gândește ca posibil autor al demersului și că speră să nu fie cine crede el. Actorul a subliniat că intenționează să discute cu avocatul său despre situație, sugerând că ar putea urma și pași legali.

Cu toate acestea, campania a continuat să atragă donații, strângând peste 95.000 de dolari într-un timp scurt, în ciuda apelului public al actorului de a nu contribui financiar. Reprezentanții GoFundMe, precum și persoanele implicate în lansarea campaniei, nu au oferit până acum un punct de vedere oficial.

Loredana Groza și Mickey RourkeIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

În contextul scandalului, Mickey Rourke a vorbit deschis și despre dificultățile financiare cu care se confruntă. Actorul a confirmat că a primit o notificare de evacuare după ce ar fi acumulat datorii de peste 59.000 de dolari la chirie, ca urmare a unor probleme legate de o proprietate închiriată anterior.

A împrumutat bani de la un prieten

El a recunoscut că a fost nevoit să împrumute bani de la „un prieten foarte bun”, dar a subliniat din nou că nu ar fi cerut niciodată ajutor financiar de la public. În plus, Mickey Rourke a reflectat asupra carierei sale, mărturisind că a făcut „o treabă foarte proastă” în gestionarea acesteia de-a lungul anilor.

Actorul a vorbit și despre anii de terapie prin care a trecut, explicând că a avut nevoie de peste două decenii pentru a depăși traume mai vechi și pentru a se schimba ca om. „Am muncit foarte mult să nu mai fiu persoana care am fost”, a spus el, sugerând că trecutul său turbulent a avut consecințe serioase, inclusiv financiare.

În încheiere, Mickey Rourke i-a asigurat pe fani că este bine și că intenționează să se întoarcă la muncă, încercând să lase în urmă acest episod stânjenitor.

