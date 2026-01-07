„A vorbit despre asta în primul său mandat”

Rubio – reiterând declarația Casei Albe de la începutul acestei săptămâni – nu a exclus posibilitatea unei intervenții militare americane pentru a dobândi Groenlanda, dacă Trump consideră acest lucru necesar pentru securitatea națională a Americii.

„Fiecare președinte își rezervă întotdeauna această opțiune, nu vorbesc despre Groenlanda, vorbesc despre situația globală, dacă președintele identifică o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite, fiecare președinte păstrează opțiunea de a o aborda prin mijloace militare”, a spus Rubio.

Însă acesta a precizat că intenția lui Trump a fost întotdeauna să cumpere Groenlanda, menționând că a exprimat clar acest obiectiv în timpul primului său mandat.

„Nu este ceva nou; a vorbit despre asta în primul său mandat. Și nu este primul președinte american care a analizat cum am putea dobândi Groenlanda”, a spus Rubio, adăugând că și președintele Harry Truman a luat în considerare această idee.

Rubio a spus că diplomații „preferă întotdeauna să rezolve problema în moduri diferite”. Apoi a făcut legătura directă cu Venezuela, spunând că administrația Trump a încercat să rezolve problema prin diplomație.

„Am încercat în repetate rânduri să ajungem la un rezultat care să nu implice arestarea unui traficant de droguri pus sub acuzare. Din păcate, aceste încercări nu au avut succes”, a spus Rubio despre Venezuela.

SUA amenință că vor folosi inclusiv forța armată pentru ocuparea Groenlandei

Casa Albă a declarat marți că „discută o serie de opțiuni” pentru obținerea Groenlandei, menționând că utilizarea armatei americane nu este exclusă, potrivit AFP și CNN.

Potrivit lui Trump, această insula arctică, „înconjurată de nave rusești și chinezești”, este esențială pentru apărarea Statelor Unite. „Președintele Trump a făcut cunoscut faptul că obținerea Groenlandei este o prioritate de securitate națională a Statelor Unite și este vitală pentru a descuraja adversarii noștri din regiunea arctică.

Președintele și echipa sa discută o serie de opțiuni pentru a urmări acest important obiectiv de politică externă și, desigur, utilizarea armatei americane este întotdeauna o opțiune la dispoziția comandantului suprem”, a susținut secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o declarație pentru CNN.

Limbaj agresiv pentru a forța negocieri

Administrația lui Donald Trump folosește un limbaj agresiv pentru a forța Danemarca să accepte negocieri privind vânzarea Groenlandei, însă nu pregătește o intervenție militară, a transmis parlamentarilor americani secretarul de stat Marco Rubio, potrivit Publicației The Wall Street Journal.

Rubio a făcut aceste precizări luni, 5 ianuarie 2026, într-un briefing cu ușile închise, pe fondul declarațiilor tot mai dure venite de la Casa Albă, care a refuzat public să excludă folosirea forței pentru obținerea controlului asupra Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarca.

Statele membre NATO, inclusiv Franța și Germania, colaborează pentru un răspuns la o posibilă acțiune a SUA de a ocupa Groenlanda, relatează Reuters, preluată de Onet. Strategia lui Donald Trump, care nu a exclus utilizarea forței militare, provoacă îngrijorări serioase în rândul acestora.


