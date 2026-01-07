Lista școlilor din țară care vor rămâne închise din cauza condițiilor meteo

Ninsorile abundente din ultimele zile, viscolul și temperaturile scăzute au lăsat fără curent și fără căldură nouă școli, licee și grădinițe din județele Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați și Prahova.

Din acest motiv, dar și din cauza faptului că multe drumuri sunt în continuare inparcticabile, elevii care învață în aceste unități vor rămâne mâine și poimâine acasă.

În zilele de 8 și 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate astfel:

Hunedoara

• Școala Primară General Berthelot;

• Școala Gimnazială Răchitova;

Mehedinți

• Școala Gimnazială Balta;

Sălaj

• Școala Gimnaziala Nr. 1 Marca;

• Școala Primară Glod;

• Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, Zalău.

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate în situația de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor de curs.

În ce școli se va învăța online

Trei unități de învățământ din Galați și Prahova au anunțat că orele din 8 și 9 ianuarie 2026 se vor desfășura online.

Galați

– Liceul Tehnologic „Radu Negru” Galați (online – 8 și 9 ianuarie);

– Grădinița „Sf. Stelian'”, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Galați (online – 8 ianuarie)

Prahova

– Grădinița cu program prelungit nr. 35 Ploiești (online în perioada 8 – 16 ianuarie – cauza: lucrări de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor).

Suspendarea cursurilor vine în contextul în care elevii se întorc la școală joi, 8 ianuarie, după vacanța de iarnă. Secretarul de stat Sorin Ion declara marți, 6 ianuarie, că școala începe joi în toate unitățile de învățământ, iar eventualele suspendări din cauza zăpezii vor fi decise punctual, la nivel local, acolo unde situația o impune.

România, lovită un ciclon mediteraneean

Administrația Națională de Meteorologie(ANM) anunță ninsori abundente și ger năprasnic până pe 15 ianuarie. Episodul de iarnă severă începe miercuri noaptea. Joi, 8 ianuarie, și până vineri, 9 ianuarie, în țara noastră va pătrunde un aer polar, cu temperaturi maxime negative între minus 8 și minus 6 grade în vest, centru și nord. Noaptea de joi spre vineri va fi geroasă, cu temperaturi minime sub minus 10 grade în zonele montane și în regiunile intracarpatice, avertizează ANM.





