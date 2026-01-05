Situația l-a determinat să apeleze la sprijinul publicului prin intermediul unei campanii GoFundMe, gest care a stârnit reacții puternice în rândul fanilor și al industriei de divertisment.

Potrivit documentelor obținute de presa americană, Mickey Rourke a fost notificat pe 18 decembrie că trebuie să achite suma de 59.100 de dolari, reprezentând chirii restante, sau să părăsească locuința în termen de trei zile. Notificarea a fost emisă de proprietarul imobilului, Eric Goldie, și, potrivit plângerii depuse ulterior, actorul care în trecut a fost nominalizat la Oscar nu ar fi respectat cerințele legale impuse.

Actele arată că notificarea a fost afișată pe proprietate și trimisă prin poștă, întrucât Mickey Rourke nu se afla acasă la momentul respectiv. La câteva zile distanță, pe 29 decembrie 2025, cazul a fost oficializat printr-o plângere depusă la instanță, în care proprietarul solicită nu doar recuperarea sumei restante, ci și plata cheltuielilor de judecată și rezilierea contractului de închiriere.

Locuința în cauză este o casă cu trei dormitoare, având o suprafață de aproximativ 487 de metri pătrați. Actorul din „The Wrestler” a semnat contractul de închiriere în martie 2025, pentru o chirie inițială de 5.200 de dolari pe lună, sumă care a fost ulterior majorată la 7.000 de dolari.

Speră să obțină 100.000 de dolari de la fani

Pentru că a rămas fără bani, Mickey Rourke a decis să apeleze la ajutorul fanilor. Campania GoFundMe, intitulată „Ajutați-l pe Mickey Rourke să rămână în casa lui”, a fost lansată pe 4 ianuarie 2026 și este administrată de Liya-Joelle Jones, prietenă apropiată și membră a echipei sale de management.

Descrierea campaniei subliniază gravitatea situației: „Mickey Rourke se confruntă în prezent cu o situație foarte dificilă și urgentă: riscă să fie evacuat din locuința sa! Viața nu urmează întotdeauna un traseu liniar și, în ciuda a tot ceea ce a oferit prin munca și viața lui, Mickey Rourke trece acum printr-un moment financiar complicat, care îi pune în pericol locuința”.

De asemenea, se precizează că strângerea de fonduri este realizată cu acordul deplin al actorului și are ca scop acoperirea cheltuielilor imediate legate de locuință. Ținta campaniei este de 100.000 de dolari, iar în primele șase ore de la lansare s-au strâns puțin peste 1.500 de dolari.

„Scopul este să îi oferim lui Mickey Rourke stabilitate și liniște sufletească într-o perioadă extrem de stresantă, astfel încât să poată rămâne în casa lui și să aibă spațiul necesar pentru a-și reveni”, se mai arată în mesajul publicat pe platformă.

Scandal cu producătorii show-ului „Big Brother”

Dificultățile financiare ale actorului apar la scurt timp după implicarea sa într-un scandal legat de participarea la emisiunea „Celebrity Big Brother UK”. Mickey Rourke a părăsit show-ul în aprilie 2025, în urma unei ieșiri controversate, iar ulterior a inițiat demersuri legale împotriva producătorilor, invocând un presupus litigiu legat de onorariu.

La acel moment, managerul său, Kimberly Hines, declara că actorul a fost tratat incorect: „Nu există nicio îndoială că, atunci când Big Brother l-a contractat pe Mickey Rourke, știa foarte bine care este persona lui publică și cum se potrivește aceasta cu imaginea sa de rebel hollywoodian. Știau că prezența lui va fi explozivă, controversată și atrăgătoare pentru public. Exact asta au obținut”.

