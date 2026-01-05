Situația l-a determinat să apeleze la sprijinul publicului prin intermediul unei campanii GoFundMe, gest care a stârnit reacții puternice în rândul fanilor și al industriei de divertisment.

Potrivit documentelor obținute de presa americană, Mickey Rourke a fost notificat pe 18 decembrie că trebuie să achite suma de 59.100 de dolari, reprezentând chirii restante, sau să părăsească locuința în termen de trei zile. Notificarea a fost emisă de proprietarul imobilului, Eric Goldie, și, potrivit plângerii depuse ulterior, actorul care în trecut a fost nominalizat la Oscar nu ar fi respectat cerințele legale impuse.

Loredana Groza și Mickey RourkeIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Actele arată că notificarea a fost afișată pe proprietate și trimisă prin poștă, întrucât Mickey Rourke nu se afla acasă la momentul respectiv. La câteva zile distanță, pe 29 decembrie 2025, cazul a fost oficializat printr-o plângere depusă la instanță, în care proprietarul solicită nu doar recuperarea sumei restante, ci și plata cheltuielilor de judecată și rezilierea contractului de închiriere.

Locuința în cauză este o casă cu trei dormitoare, având o suprafață de aproximativ 487 de metri pătrați. Actorul din „The Wrestler” a semnat contractul de închiriere în martie 2025, pentru o chirie inițială de 5.200 de dolari pe lună, sumă care a fost ulterior majorată la 7.000 de dolari.

Speră să obțină 100.000 de dolari de la fani

Pentru că a rămas fără bani, Mickey Rourke a decis să apeleze la ajutorul fanilor. Campania GoFundMe, intitulată „Ajutați-l pe Mickey Rourke să rămână în casa lui”, a fost lansată pe 4 ianuarie 2026 și este administrată de Liya-Joelle Jones, prietenă apropiată și membră a echipei sale de management.

Descrierea campaniei subliniază gravitatea situației: „Mickey Rourke se confruntă în prezent cu o situație foarte dificilă și urgentă: riscă să fie evacuat din locuința sa! Viața nu urmează întotdeauna un traseu liniar și, în ciuda a tot ceea ce a oferit prin munca și viața lui, Mickey Rourke trece acum printr-un moment financiar complicat, care îi pune în pericol locuința”.

De asemenea, se precizează că strângerea de fonduri este realizată cu acordul deplin al actorului și are ca scop acoperirea cheltuielilor imediate legate de locuință. Ținta campaniei este de 100.000 de dolari, iar în primele șase ore de la lansare s-au strâns puțin peste 1.500 de dolari.

„Scopul este să îi oferim lui Mickey Rourke stabilitate și liniște sufletească într-o perioadă extrem de stresantă, astfel încât să poată rămâne în casa lui și să aibă spațiul necesar pentru a-și reveni”, se mai arată în mesajul publicat pe platformă.

Scandal cu producătorii show-ului „Big Brother”

Dificultățile financiare ale actorului apar la scurt timp după implicarea sa într-un scandal legat de participarea la emisiunea „Celebrity Big Brother UK”. Mickey Rourke a părăsit show-ul în aprilie 2025, în urma unei ieșiri controversate, iar ulterior a inițiat demersuri legale împotriva producătorilor, invocând un presupus litigiu legat de onorariu.

La acel moment, managerul său, Kimberly Hines, declara că actorul a fost tratat incorect: „Nu există nicio îndoială că, atunci când Big Brother l-a contractat pe Mickey Rourke, știa foarte bine care este persona lui publică și cum se potrivește aceasta cu imaginea sa de rebel hollywoodian. Știau că prezența lui va fi explozivă, controversată și atrăgătoare pentru public. Exact asta au obținut”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ramona Bădescu dezvăluie secretul pentru o digestie fără probleme. A aflat trucul de la italieni
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Unica.ro
Ce s-a aflat despre Adrian Alexandrov. Trecutul neștiut al iubitului Elenei Udrea iese la lumină! Din ce a făcut bani înainte să o cunoască pe ea
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
Elle.ro
Cum se înțeleg Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu vecinii lor. Prezentatorul TV și fosta solistă trăiesc într-un sat din Argeș, înconjurați de natură: „Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc”
gsp
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
GSP.RO
O voce imensă atacă: „Donald Trump este complet nebun! Face jaf în Venezuela, urmează Groenlanda sau Nigeria”
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
GSP.RO
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
Parteneri
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Ce trebuie să ai pe masă atunci când preotul vine cu Boboteaza. Puțini știu
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Horațiu Potra se agață de procedura penală pentru a obține nulitatea probelor. Avocații: „O persoană neautorizată a participat la percheziții”
Exclusiv
Știri România 11:00
Horațiu Potra se agață de procedura penală pentru a obține nulitatea probelor. Avocații: „O persoană neautorizată a participat la percheziții”
Prognoza Accuweather în România. Val de frig în toată țara și posibile ninsori la sfârșitul săptămânii
Știri România 10:31
Prognoza Accuweather în România. Val de frig în toată țara și posibile ninsori la sfârșitul săptămânii
Parteneri
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Adevarul.ro
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Cum s-a destrămat Dinamo 89! Culisele transferului lui Florin Răducioiu în Italia: „A semnat imediat după meci. L-a vrut Lucescu la Pisa”
Fanatik.ro
Cum s-a destrămat Dinamo 89! Culisele transferului lui Florin Răducioiu în Italia: „A semnat imediat după meci. L-a vrut Lucescu la Pisa”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
Elle.ro
Salma Hayek a uimit într-un pictorial inedit și dezvăluie rutina sa în materie de sport: „De patru ori pe an”
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Unica.ro
De nerecunoscut! În imagine este un fost prezentator TV de la noi, dar e total schimbat! Și-a făcut operație de micșorare a stomacului și nu se mai oprește din slăbit. Azi are altă meserie și o pasiune neobișnuită
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă
Viva.ro
Anca Serea a spus tot adevărul. Cu ce boală a fost diagnosticată și cum se manifestă această afecțiune deloc blândă: ”A fost o întâmplare fericită că am descoperit, pentru că am făcut o mamografie..." Dureros, ce a mai dezvăluit îndrăgita vedetă

Monden

Ramona Bădescu dezvăluie secretul pentru o digestie fără probleme. A aflat trucul de la italieni
Stiri Mondene 10:30
Ramona Bădescu dezvăluie secretul pentru o digestie fără probleme. A aflat trucul de la italieni
Cristina Cioran rupe tăcerea despre Alex Dobrescu, care e la închisoare. Cum reușește să își vadă copiii: „Să se termine acest vis urât”
Stiri Mondene 10:12
Cristina Cioran rupe tăcerea despre Alex Dobrescu, care e la închisoare. Cum reușește să își vadă copiii: „Să se termine acest vis urât”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
ObservatorNews.ro
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Libertateapentrufemei.ro
Zodia regina supremă a anului 2026! Singura căreia-i va merge de la excelent în sus! Da, chiar ea, norocoasa!
Parteneri
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
GSP.ro
În timp ce Trump posta imagini cu Maduro, în Venezuela se făcea anunțul care poate duce la scenariul din 2003
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
GSP.ro
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
Parteneri
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Mediafax.ro
Hărțuirea online devine infracțiune în Republica Moldova. Sunt pedepsite penal și amenințările la adresa jurnaliștilor
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Redactia.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
KanalD.ro
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”

Politic

O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Politică 04 ian.
O avocată AUR a contestat numirea lui Dacian Dragoș la CCR. Dacă Curtea de Apel îi dă dreptate, activitatea CCR se blochează când trebuie să decidă pensiile magistraților. Reacția CAB
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Politică 03 ian.
Ilie Bolojan, prima reacție după ce 4 judecători CCR puși de PSD au blocat verdictul referitor la pensiile magistraților
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Povești fabuloase din comunism. Cum i-a luat Pițurcă 10.000 de lei într-o oră lui Halagian la rummy
Fanatik.ro
Povești fabuloase din comunism. Cum i-a luat Pițurcă 10.000 de lei într-o oră lui Halagian la rummy
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026
Spotmedia.ro
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România în 2026