Mihaela Borcea a simțit că are nevoie de o pauză după programul încărcat din ultima perioadă și a decis să plece într-o vacanță în Statele Unite ale Americii. Femeia de afaceri nu a plecat singură, ci însoțită de iubitul ei, dar și de fiica sa. Ea se află în Miami, orașul american unde locuiește și Alina Vidican.

Pe rețelele de socializare, Mihaela Borcea a postat mai multe fotografii din vacanță. Pare să se simtă foarte bine și să își încarce bateriile pentru revenirea la afacerile din țară. „Suntem în Miami”, a anunțat Mihaela Borcea pe Instagram.

Chiar dacă este plecată în concediu, fosta soție a lui Cristi Borcea nu poate sta departe de afaceri. Ea a anunțat că își caută personal pentru hotelul de la mare, resortul din stațiunea Olimp.

Cum s-a schimbat viața Mihaelei Borcea după divorț

Mihaela este cea care se ocupă de afacerile familiei Borcea și i-a implicat și pe cei doi băieți. Fosta soție a lui Cristi Borcea a spus în ce relații a rămas cu fostul soț după divorț.

Mihaela este prima soție a lui Cristi Borcea, femeia cu care omul de afaceri are trei copii, doi băieți și o fată. După divorț, fostul acționar de la Dinamo a avut încredere să lase toate afacerile familiei în mâinile ei. La 11 ani de la despărțirea de Cristi Borcea, Mihaela a vorbit despre familia ei.

Fosta soție a omului de afaceri a spus ce pasiuni au cei trei copii ai săi. Deși cei trei copii au trecut de vârsta majoratului, ea este foarte atentă cu ei.

„Copii mari, sunt probleme pe măsură. Nu pot să spun că mai sunt la nivelul cum erau când erau mici, nu mai sunt atât de ocupată și cu această problemă, dar chiar și acum când sunt mari, au nevoie de sfaturi, au nevoie, chiar dacă sunt mari, trebuie să îi mai cerți uneori, că așa e bine ca să îi poți aduce pe linia dreaptă și să nu facă greșeli. Să îi învăț să preia din afacerile noastre și să conducă, așa cum o facem și noi, cu mână de fier”, spunea Mihaela Borcea la Xtra Night Show.

Să aibă atât de multe afaceri pe mână și atât de multe responsabilități, fosta soție a lui Cristi Borcea recunoaște că nu este ușor deloc.

„Este foarte greu, tot timpul apar chestii la care nu te aștepți, pe care trebuie să le rezolvi imediat și poate știi, poate nu știi. Te confrunți cu foarte multe lucruri grele, dar eu sunt obișnuită, toată viața m-am confruntat cu lovituri și cu foarte multe încercări și pot să spun că și ca antreprenor am deja foarte multă experiență în spate, conduc hotelul de peste 10 ani. Am primit foarte multe lovituri de-a lungul vieții și am avut foarte multe încercări, aproape de a-mi pierde viața. Mai mult de atât nu cred că există. Am trecut peste, iar acum, ultima e recentă. După un proiect foarte greu, mi-am neglijat puțin sănătatea, imunitatea am avut-o la pământ, m-a lovit un Covid, nu am știut, nu l-am tratat, odată cu asta mi-am rupt și glezna, chiar înainte de a pleca în vacanță”, mai povestea Mihaela Borcea.

