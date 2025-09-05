În trecut, Mihaela Borcea a reușit să treacă peste un divorț dureros, după 23 de ani de căsnicie, să-și crească cei trei copii, să-și managerieze afacerile, dar și să păstreze o relație amiabilă cu fostul soț. Pentru revista VIVA! Ea a dezvăluit ce întâmplare i-a marcat total viața.

„Viața mea a fost marcată de numeroase încercări, inclusiv intoxicația cu mercur de acum 14 ani. Am depășit aceste momente dificile, iar acum starea mea de sănătate este bună”, a recunoscut Mihaela Borcea pentru sursa citată.

Mihaela Borcea a găsit soțuția pentru a se menține tânără și într-o formă fizică bună. „Am experimentat diverse diete de-a lungul timpului, dar esențialul este un stil de viață echilibrat și cu o activitate fizică regulată. Cheltuielile pentru rutina de beauty sunt moderate, iar în privința ținutelor, apreciez atât brandurile de lux, cât și piesele accesibile. Nu sunt adepta operațiilor estetice, însă am optat pentru proceduri noninvazive în limitele necesităților”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru sursa citată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Mihaela Borcea a dezvăluit și ce măsuri a luat pentru ca afacerile să nu fie afectate de problemele economice.

„Am simțit nevoia să schimb anumite lucruri chiar înainte de această perioadă de recesiune și constat că foarte bine am făcut. În timpul crizei, românii cheltuie mulți bani, însă sunt mult mai atenți pe ce anume îi cheltuie.

De aceea, am încercat ca și în hotelurile din Botoșani și Olimp să ofer o calitate bună a serviciilor, dar, cel mai important, să stabilesc un preț real pe care un client să îl achite. La Michelle Anti-Ageing&Dental Clinic am adus tot timpul ultimele tratamente și tehnologii în materie de beauty și wellness și am încercat să acopăr latura aceasta a tratamentelor naturiste.

Nu pot spune că am simțit problemele economice pe care le traversăm. Michelle acum a devenit Elite Dental Clinic, o clinică foarte dotată, cu aparate ultramoderne și medici profesioniști, cu tratamente de ultimă generație; Michelle a rămas cu distribuția de produse cosmetice”, a încheiat fosta soție a lui Cristi Borcea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE