În vârstă de 52 de ani, Mihaela Rădulescu se împarte între viața de la Monaco, alături de iubitul Felix Baumgartner, și viața din România, aici unde e una dintre cele mai apreciate celebrități.

Într-un interviu pentru Libertatea, vedeta a dezvăluit că la Monaco petrece cel mai mult timp, dar călătorește des și în jurul lumii alături de Felix Baumgartner, își sprijină partenerul întotdeauna. În România vine doar atunci când e implicată în proiecte de televiziune sau are diverse contracte cu anumite branduri.

A recunoscut că nu mai deține nicio proprietate aici, stă chiar la hotel.

„Nu mai am nimic. Nu. nu. Stau la hotel. Sunt un om care trăiește din valize. M-am obișnuit. Așa trăiesc de ani de zile. Am plecat de 15 ani totuși”, a declarat Mihaela Rădulescu pentru Libertatea.

Într-un interviu recent, Mihaela Rădulescu a dezvăluit motivul pentru care a plecat din România în urmă cu 15 ani și s-a stabilit la Monaco.

„Decizia de a pleca a fost luată pentru Ayan, eu n-am vrut să-mi cresc copilul aici. Când am luat decizia să plecăm, noi aici nu aveam liniște, era perioada cu divorțul. Ăla a fost momentul în care am discutat cu tatăl copilului. A fost un sacrificiu pe care am decis să-l fac, nu m-am mai gândit la mine. Mi-am dorit ca fiul meu să aibă o copilărie normală. I-am zis tatălui copilului atunci că eu nu pot să cresc copilul aici, pentru el, nu pentru mine.

Nici nu știam unde o să plec. A fost decizia tatălui lui să mergem în Monaco, pentru că avea prieteni acolo. Am fost la psiholog. Am simțit nevoia să abordez un prieten psiholog. Mă mutasem într-o țară nouă și nu-mi găseam locul. Simțeam că nu mă puteam adapta în Monaco. Nu voiam nici să-mi fac prietenii false”, a declarat vedeta de televiziune.

