Într-o săptămână în care majoritatea românilor aleg să fie alături de familie și să se bucure de liniștea sărbătorilor pascale, Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj profund, încărcat de emoție și sinceritate.

Vedeta a ales să vorbească deschis despre perioada dificilă prin care a trecut în ultimele luni, dar și despre lecțiile care au ajutat-o să meargă mai departe.

Dincolo de propria poveste, Mihaela Rădulescu a transmis și un mesaj pentru cei din jur. Aceasta i-a îndemnat pe oameni să fie mai atenți unii cu alții, să nu uite de cei singuri sau mai puțin norocoși, mai ales în perioadele de sărbătoare.

„Paște fericit, dragi creștini! Bucurați-vă cu tot sufletul de momentele frumoase petrecute alături de cei dragi și păstrați-i în inimă pe cei pe care i-ați pierdut. Unii s-ar putea să fie foarte singuri astăzi, nu toată lumea are luxul de a fi alături de familie sau prieteni. Nu fiți triști, mergeți și fiți acolo pentru cei mai puțin norocoși, vizitați un orfelinat sau un azil de bătrâni unde seniorii nu primesc vizite… Există atâtea feluri de a învinge orice tristețe, singurătate sau durere. Găsiți calea de a fi buni, plini de compasiune, de folos altora”, își începe Mihaela Rădulescu mesajul.

Mihaela Rădulescu, confesiuni dureroase și lecții de viață

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Mihaela Rădulescu a făcut una dintre cele mai sincere mărturisiri din ultimii ani. Aceasta a vorbit despre pierderile care i-au marcat profund viața, fără a intra în detalii, dar suficient cât să transmită intensitatea trăirilor sale.

Vedeta a subliniat că a ales să nu își expună suferința în mod public, preferând să își ducă durerea în liniște, departe de ochii lumii.

„Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme. Pierderea bărbatului meu și a mamei mele, în doar 6 luni, a fost… cea mai întunecată perioadă din viața mea. Dar nici o secundă nu am renunțat să fiu acolo pentru alții, știind că mica bucurie pe care o pot aduce altcuiva mă vindeca și pe mine… Am tăcut timp de 8 luni, am ales să nu plâng în public. Am avut parte de ajutor de la familie, de la cei mai buni prieteni pe care i-aș fi putut cere de la viață, dar și de la străini, oamenii buni care au lăsat un gând bun pentru mine, pe unde au putut. Oamenii cărora le pasă cu adevărat sunt cea mai frumoasă parte a zilelor negre din viața oricui”.

Și a continuat: „Am refuzat orice interviu, din orice țară, nu am vrut să fie nimic despre mine, nu am vrut să fiu eu victima care plânge în fața camerelor. Nu mi-am câștigat nici banii, nici celebritatea prin a fi iubita cuiva, ci doar prin munca mea, realizările mele, activismul meu, cărțile mele, faptele mele bune pentru alții și sunt mândră că n-am renunțat niciodată la cine sunt, la ceea ce am muncit și am construit cu toate puterile mele”.

Puterea de a merge mai departe

Vedeta a vorbit și despre importanța independenței și a respectului de sine, valori pe care le consideră esențiale în momentele dificile.

În încheiere, Mihaela Rădulescu a transmis un îndemn puternic, în special pentru femei, dar și pentru toți cei care trec prin încercări: să nu renunțe, să își păstreze demnitatea și să lupte pentru propriul drum.

„Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva, indiferent de câtă dragoste, respect, încredere și siguranță există de ambele părți. Spun asta pentru orice femeie puternică, independentă, capabilă, inteligentă… și îndrăgostită – nu lăsa pe nimeni să te eticheteze sau să te umilească, să te trateze de parcă n-ai nicio valoare, nu lăsa pe nimeni să-ți spună cum să iubești și cum să taci… Luptă pentru cine ești, construiește-ți propriul drum, așa cum am făcut eu, asigură-te că nu vei ajunge in stradă dacă iubirea ta se termina, indiferent de scenariu… Bazează-te pe tine, rămâi independentă financiar și nu ezita nicio secundă să lupți pentru drepturile tale, pentru respectul pe care-l meriți.

Când vor încerca să te umilească, să te discrediteze în fața altora doar pentru că atâta pot ei, amintește-ți cine ești, îndreaptă-ți spatele, ține capul sus și mergi în drumul tău. Există un timp pentru a plânge și un timp pentru a lupta, cum știi tu mai bine, ca să te întorci la tine însăți. Nu te certa cu oamenii răi și mici, pentru că răutatea e mama prostiei și logica n-o să funcționeze cu ei. Nici omenia. Nici bunul simț. Fă bine în jur și o să-ți fie bine…”, a încheiat Mihaela Rădulescu.