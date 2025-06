Mihaela Tatu a dezvăluit tot abia după ce s-a despărțit de Antena 1. Decizia luată la 62 de ani

Noul proiect TV a ajuns în grila celor de la Antena 1, însă după doar câteva ediții, Mihaela Tatu a părăsit emisiunea, din cauza audiențelor foarte mici. Mai întâi a fost schimbată ora de difuzare, după care Mihaela Tatu a fost înlocuită cu Mirela Vaida. Însă formatul tot nu a avut succes, astfel că „În direct cu România” a dispărut definitiv de pe post.

La scurt timp după ce a plecat de la Antena 1, Mihaela Tatu a apărut în emisiunea „Săriți de pe fix”, de la PRO TV, după care a dezvăluit în mediul online că își face un podcast, intitulat „Despre femei”. Recent, vedeta a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit despre cum a decurs viața ei în acest an.

„Am trăit în 2025 cât nu am trăit în mulți ani! Și sunt youtuberiță. Podcastul se numește «Despre femei». Sunt bărbați invitați întâi, bărbatul avocat, medic, psiholog, polițist și așa mai departe… Cum vede el femeia. Vom avea și femei invitate”, a spus Mihaela Tatu în direct la PRO TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Recomandări Pacienții unui spital din Prahova, pe cale să fie externați forțat: „96% sunt imobilizați, mulți dintre ei nu au casă sau familie”

Vedeta care și-a încheiat socotelile cu Antena 1 după doar câteva săptămâni a dezvăluit și că în acest an, la vârsta de 62 de ani, a făcut un credit, pe care îl va achita în următorii 12 ani. Asta pentru a-și cumpăra o casă, după ce 11 ani a locuit cu chirie în Oradea.

„Eu am stat în Oradea cu chirie. Am făcut până la 74 de ani credit. Am stat 11 ani cu chirie. Acum mi-am luat casă. Am stat 5 ani într-un loc și 6 ani în altul. Am văzut o casă care mi-a plăcut. Locuiesc singură într-un șantier, e încă un șantier. Și am grădină, iarbă… E atât de fain. Tot ce am făcut, am făcut cu rate. Nu pot să strâng totul. Dar când știu că am un angajament, sunt foarte punctuală și foarte parolistă”, a mai afirmat Mihaela Tatu.

Declarațiile ei vin după ce a dezvăluit și faptul că pensia pe care o încasează lunar este undeva la 600 de euro.