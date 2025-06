Mihaela Tatu a prezentat emisiunea „În direct cu România”, un show axat pe teme sociale importante. Cu toate acestea, formatul nu a reușit să capteze interesul publicului, iar audiențele scăzute au dus la scoaterea sa din grilă. Vedeta și-a pus mari speranțe în acest proiect, mai ales pentru că lucra din nou cu echipa de producție cu care colaborase în trecut la PRO TV.

Cum a aflat Mihaela Tatu că Mirela Vaida îi ia locul

Primul semn că lucrurile nu se îndreptau într-o direcție bună a fost când cei doi producători, Andreea Oagănă și Claudiu Oprea, au fost înlăturați din proiect. Mihaela a precizat că aceștia erau vechi prieteni și colaboratori de-ai săi, iar plecarea lor a fost un prim indiciu că formatul va suferi modificări majore. Un detaliu neașteptat pe care Tatu l-a dezvăluit în discuția cu Teo este că echipa a aflat din presă că Mirela Vaida îi va lua locul în platou.

Nimeni nu fusese informat în mod oficial. „Toată povestea s-a întâmplat pe 5, vineri seara, m-au anunțat că nu colaborăm, nu merge, ar fi bine să ne despărțim, ok, ne despărțim. Asta a fost vineri, iar sâmbătă dimineața fetele de la Oradea au venit la mine, au fost toate patru, ne-am aranjat părul, ne-am bibilit, ca să nu mă lase singure, pentru că pe 7 e ziua mea și eu primisem toată chestia…

Eram în București singură. Și au venit fetele de la Oradea. Am respirat ușurată pentru că am plecat de la Antenă și m-am bucurat foarte mult că au venit (n. red.: prietenele ei). Au venit pentru că ele credeau că sunt vulnerabilă. Eram cu Terra aici. Am prieteni aici. Eu în București mi-am menținut relații de prietenie, însă, gândind că este ziua mea au zis să nu mă lase singură de ziua mea.

Oameni există dacă vrei să construiești relații. Cei care se aruncă în acest spațiu abstract al online-ului trăiesc iluzii. Ăla care îți vorbește nu știi dacă e ăla care îți vorbește. Să trăiești într-o societate, într-o comunitate…”

„Nu ești doar un pion, ci o regină în lumea ta”

Mihaela a menționat și reacția celor din televiziune în urma plecării sale: „M-au sunat doi colegi de la Antenă după ce am plecat. Altceva am observat, când am început să fac emisiunea de la Antenă… Sunau telefoanele. Da, m-au sunat două fete. Nimeni n-a știut nimic. Mulți au aflat luni dimineața când au trebuit să facă cu altcineva emisiunea. După ce au citit în ziare, atunci au aflat. M-au sunat, mi-au zis și succes, și felicitări.

Eu la Antenă am avut echipa de la PRO. Am avut-o pe Andreea Oagănă și pe Claudiu Oprea. Ei mi-au fost producători în primul format. După două săptămâni au dispărut ei și după aceea au schimbat formatul am dispărut și eu.”

Tatu a concluzionat că schimbările s-au făcut din decizii de management, fără prea multe explicații: „A plecat întâi echipa. Sunt niște manageri care au hotărât în curtea lor… Fiecare face ce vrea acasă la el, da. Important e să ai așezarea interioară în care să știi că nu ești doar un pion, ci o regină în lumea ta și că cineva are o colaborare.”