După divorțul de Iulia, Mihai Albu a fost discret cu viața personală, astfel că nu a fost văzut în compania altei femei, mult timp.

„Am avut câteva relații, după divorț, unele nu au mers, eu am și obligații, am o fiică, o mamă de care trebuie să am grijă, sunt ocupat cu atelierul de încălțăminte, nu este ușor pentru femeia care stă lângă mine.

Acum iubesc din nou, este bine, nu este exclus să ajung din nou la altar. Și, da, îi voi da soției numele meu de familie, chiar dacă mai există o domniță Albu, vor fi două.

Sper doar ca viitoarea soție să nu-mi vină cu găini în casă, nu vreau să o iau de la început cu circul. Nu am de ce să îi cer voie Iuliei, numele este al meu. Tata era din zona Alba Iulia, de aceea ne cheamă Albu.

La divorțul de Iulia, numele a fost parte din negociere, i l-am lăsat, pentru că și-a construit cariera pe acest nume”, a declarat Mihai Albu pentru impact.ro.

