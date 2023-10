Mihai Albu a fost invitat recent la podcastul „Ameritat cu Nasrin”, unde și-a deschis sufletul și a vorbit și despre relația pe care o are cu fiica lui, Mikaela. Designerul de pantofi a fost căsătorit cu Iulia Albu până în anul 2013 și nu au rămas în relații foarte după despărțire.

Mikaela a avut o dorință și i-a cerut tatălui ei să nu mai vorbească în presă despre mama ei. Probabil adolescenta era afectată de declarațiile acide pe care tatăl ei le făcea la adresa Iuliei Albu.

„Eu eram cunoscut, ea era frumoasă, apoi a devenit și ea cunoscută. I-am promis fetiței mele că nu mai vorbesc despre mama ei deloc. I-am promis, pentru că mi-a cerut Mikaela acest lucru”, a mărturisit Mihai Albu la podcastul lui Ameri Nasrin.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

Mikaela are acum 14 ani și este în clasa a VIII-a. Programul adolescentei este unul foarte încărcat, pentru că face meditații și se pregătește pentru Evaluarea Națională 2024. Mihai Albu suferă că nu își vede copila mai des, însă îi înțelege programul aglomerat.

Recomandări INTERVIU Mărturia unui tânăr din Liban, care a făcut liceul în România, despre pericolul unui război Israel – Hezbollah: „Noi nici n-am ieșit din război, să fim o țară civilă normală. La noi se zice: am câștigat, am omorât atât. Ce-ai omorât tu, mă?”

„Este ok relația noastră. Vorbim la telefon, dar cu vizitele este mai greu. Bine, acum a și crescut. De curând a împlinit 14 ani și o să aibă buletin. Acum are și ea program, meditații, școală. Acum vine mai greu, pentru că mai are și prieteni. O înțeleg că vine mai rar”.

„Nu am relația tată-fiică pe care mi-o doresc”

Fostul soț al Iuliei Albu recunoaște că nu are relația pe care și-o dorește cu fiica lui, însă acceptă situație. Mihai Albu și-ar fi dorit ca Mikaela să vină mai des în vizită, dar înțelege că acum are alte priorități. Celebrul designer de pantofi se bucură de fiecare dată când vorbește cu fiica sa la telefon și este mândru de modul frumos în care a crescut.

„Nu am relația tată-fiică pe care mi-o doresc. Eu îmi doream această relație să fie altfel. Acum eu nu am ce să mai fac… că s-au pierdut anii importanți. Cred că asta se întâmplă atunci când părinții se despart. Cel care nu locuiește cu copilul pierde din legături. (…)

„Acum nu mai sunt restricții din partea Iuliei, dar programul fetei este altfel”

Am cam fost în toate momentele importante din viața ei. Am fost și la deschiderile anilor școlari. Aniversările le-am sărbătorit doar când a fost rândul meu, dar în rest am vorbit la telefon. A fost convenția un an eu, un an ea. Anul acesta nu a făcut petrecere, dar nu știu de ce. Nu ne vedem cât ar trebui. Așa e să fie… Acum nu mai sunt restricții din partea Iuliei, dar programul fetei este altfel. A crescut… are și alte obligații. Asta e adolescența. E în clasa a VIII-a acum și acum studiul contează foarte mult și respect programul ei. Nu vreau să intervin peste programul acesta”, a declarat Mihai Albu pentru sursa mai sus-menționată.