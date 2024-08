După ce Mihai Albu și Iulia Albu au divorțat, fiica lor a rămas să locuiască cu mama ei, iar tatăl a obținut un program de vizitare de care acum e nemulțumit. Susține că doar patru zile pe lună petrece cu fata lui, că e „tată de duminică”.

„În niciun caz relația cu fiica mea nu este așa cum visam. Aș fi vrut să mă implic mai mult, dar este greu. Când părinții sunt divorțați și domiciliul este la mamă, pierzi mult timp din timpul copilului, rămâi un tată de duminică. Am un program de vizitare de patru zile pe lună, vă dați seama! Foarte puțin. Două weekenduri pe lună.

Mihai Albu: „Am un program de vizitare de patru zile pe lună, vă dați seama! Foarte puțin”

În vacanță e altceva, dar și vacanța e mică… Și fetița și-ar dori să fie în compania mea. Când există divorț, așa se întâmplă. Acum nu mă mai macină, m-am obișnuit. De obicei, la modul general, mamele obstrucționează, limitează tații să petreacă timp cu copiii. Se întâmplă ceva să nu se respecte programul”, s-a plâns Mihai Albu pentru Cancan.

Totodată, el susține că fiica și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a petrece mai mult timp cu el, însă prioritară e școala și activitățile ei. „Deja fiica mea își exprimă dorința să stea cu mine. Acum șapte ani, nu era băgată în seamă când voia la tati. De Paște a stat la mine 4-5 zile, am încercat mereu să le facem un an la mine, un an la mamă.

Uneori se respectă, uneori nu se respectă. Am două weekenduri pe lună, o parte din vacanțe și subvacanțe, Ziua Tatălui, pe care ar trebui să o petreacă cu mine și nu s-a întâmplat asta niciodată! A picat mereu în timpul săptămânii și este complicat când are școală. Sunt lecții, întotdeauna e ceva, întotdeauna se întâmplă ceva…”, a mai zis el.

Iulia Albu și Mikaela, alături de Mihai Albu când a anunțat că are cancer

În mai, s-a aflat că Mihai Albu a fost operat de cancer de prostată. La scurt timp după dezvăluirile făcute de designerul de pantofi, Iulia Albu, fosta soție a acestuia, i-a transmis un mesaj emoționant în care îi spune public că îi este alături în această perioadă grea din viața lui și speră ca problemele sale medicale să fie rezolvate.

„Suntem alături de tine, Mihai, în aceste momente delicate. Sperăm ca această boală cumplită să fie învinsă din prima bătălie. Alături de toți cei ce trec prin acest diagnostic în fiecare moment al fiecărei zile.❤️ Momente ca acestea ne fac să prețuim mai mult fiecare zi care ne este dată. Dragostea, puterea de a lupta pentru noi, dar și pentru cei dragi nouă. Este o luptă grea în care nu există învinși. Există doar EROI❤️”, a scris criticul de modă la postarea pe care a făcut-o pe pagina de Instagram. Designerul de pantofi e acum în afara oricărui pericol.

