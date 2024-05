În luna februarie a acestui an, Mihai Albu a ajuns la un spital privat din București, unde a fost supus unui control amănunțit. S-a pozat în salon și a declarat: „Precum spune proverbul «Mai bine să previi decât să tratezi» m-am conformat și mi-am făcut evaluarea periodică într-un spital multidisciplinar cu servicii de excepție și cu un personal de o înaltă conduita profesională”.

Astăzi, 9 mai, designerul de pantofi, care are 61 de ani, a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer de prostată. Ulterior, medicii l-au operat, iar acum Mihai Albu dezvăluie că e în continuare sub observația specialiștilor.

Mihai Albu: „Progresele se văd de la o zi la alta”

„Împărtășesc cu voi experiența prin care am trecut de curând, o călătorie pe care am început-o cu multă speranță. În urma unui control de rutină cu rezultate modificate, rezultate ce au condus ulterior la investigații imagistice și de laborator specifice, am fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată.

A urmat o operație de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali”, a transmis el pe Facebook.

Mihai Albu e în continuare sub observația medicilor. „Încă mă aflu in perioada de convalescență permanent monitorizat de echipa chirurgicală, iar progresele se văd de la o zi la alta. Este extrem de important să nu ignorați evaluările medicale periodice pentru că vă pot salva viața. Voi lăsa timpul să-mi vindece rănile, chiar mă așteaptă multe creații spectaculoase. 🙏🏻”.

„Multă sănătate”, i-au urat pe Facebook fanii lui Mihai Albu.

Iubita lui Mihai Albu, medic la spitalul unde designerul s-a operat

Iubita designerului de pantofi, Elena Nechifor, este medic chirurg și are o fetiță, în vârstă de 7 ani, dintr-o altă căsnicie. Fostul soț al Iuliei Albu are planuri mari cu partenera sa, se gândește chiar la căsătorie. Invitat într-un podcast, el a declarat: „Nu sunt lecuit de iubire să zic că nu îmi mai trebuie.

Este foarte bine, e bine, ne-am mutat împreună și este ok. Merge totul bine, este o persoană remarcabilă din toate punctele de vedere. Iubita mea este viitoarea mea soție. Cel mai mult într-o relație contează respectul. Să respecți celuilalt ce respectă el este extraordinar. Să nu încerci să îl schimbi, mai ales lucrurile pe care le respectă”.

