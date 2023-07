„Suntem la mare pentru câteva zile: eu, iubita mea și fetița ei. Mikaela (fiica lui Mihai Albu – n.r) nu este cu noi! Suntem în Mamaia, este foarte frumos. Amândoi am zis să mergem pentru câteva zile la mare, nu a fost doar inițiativa mea sau a ei. Amândoi ne-am dorit asta.

Ieri am stat la plajă, ne-am relaxat la soare, aseară am fost la un parc de distracție, ne-am plimbat, după care am luat masa la un restaurant. Astăzi tot așa o să mergem la plajă puțin… după care ne vom întoarce în București”, a mărturisit Mihai Albu pentru Click!

Designerul e fericit și are planuri mari cu cea lângă care și-a găsit liniștea. „Trec printr-o perioadă foarte bună a vieții mele. Sunt fericit! Am o persoană lângă mine acum cu care rezonez, iar asta de ceva timp. Dacă toate lucrurile merg bine între noi doi, cu timpul ne vom căsători, nu spun nu.

Nu știu cu ce a reușit să mă cucerească, poate cu faptul că rezonăm foarte bine. Asta a fost suficient pentru mine. Nu vreau să ofer mai multe detalii despre actuala mea parteneră, pentru că ea nu îmi permite. Are o meserie importantă. Nu lucrează în același domeniu cu mine și este bine”, mărturisea el în urmă cu ceva timp.

Mihai Albu a refuzat să meargă la America Express

Mihai Albu a refuzat să participe la „America Express”. Într-un interviu pentru Fanatik, creatorul de pantofi și-a spus părerea despre show-ul difuzat la Antena 1, dar a și comentat participarea fostei lui soții, Iulia Albu, la competiție. La „America Express” 2024 participă și Iulia Albu și Mike, iubitul ei. Întrebat dacă fosta lui soție va avea succes în emisiunea difuzată la Antena 1, Mihai Albu a surprins cu răspunsul lui:

„Nu o cunosc, nu pot să-mi dau cu părerea. Eu nu am urmărit niciodată. Nu prea știu despre ce e vorba. Are suport, pleacă cu iubitul ei, probabil că așa, în familie, o să se descurce foarte bine”, a zis Mihai Albu, căruia i s-a propus să participe la „America Express”, dar a refuzat. El e acum preocupat de afacerea lui.

