Mihai Bendeac așa cum nu l-ați mai văzut: „Ador nopțile de beție, de desfrâu. Nopțile care se termină cu o târâială spre casă”

Mihai Bendeac este fără îndoială unul dintre cei mai cunoscuți actori și oameni de televiziune de la noi. Juratul emisiunii iUmor de la Antena 1 a scos inclusiv o carte, „Jurnalul unui burlac. Conversații cu mama”, iar banii adunați din vânzarea volumului, 200.000 de euro, au fost donați către modernizarea spitalului Fundeni.

Cartea de aproape 350 de pagini este biografia lui Bendeac, iar printre rândurile scrise sunt incluse și pasaje dintr-un interviu cu mama acestuia, Emilia. „Indicând o sinceritate dusă la extrem și o creativitate debordantă, Mihai Bendeac te va uimi prin subiectele abordate și prin limpezimea gândirii sale”, sună o parte din prezentarea cărții.

Spune că a fost cu 300 de femei

Mihai Bendeac spune că și-a început viața sexuală la 15 ani

Mihai vorbește deschis despre viața sa din spatele scenei, dar și despre derapajele din viața personală.

„De la vârsta de 15 ani, când mi-am început viața sexuală, și până în prezent, am fost în ceea ce oamenii îndeobște numesc «o relație» maximum… hai să fiu generos și în pic îngăduitor cu mine însumi… patru ani! Cumulat. Nu vi se pare absolut dizgrațios ca un bărbat să enumere numărul femeilor pe care le-a cunoscut? Consider că un bărbat care pronunță un număr vizavi de femeile pe care le-a cunoscut comite un act dizgrațios! Eu am «cunoscut» undeva în jur de 300”, dezvăluie Bendeac, în carte.

Mihai Bendeac dezvoltă subiectul și le descrie cititorilor motivele „pentru care, în 22 de ani, am fost într-o relație de doar patru ani cumulat”.

A fost cauzat de faptul că, scriind încontinuu, filmând încontinuu, fiind pe scenă mai mereu, dar și în turnee sau înregistrări, ocupându-mi în permanență mintea doar cu planul pe care și l-a creat acel Mihai adolescent care, într-o noapte, făcând pipi, a avut revelația unei chemări, nu am reușit să împac ideea de unitate, ideea de a acorda timp cuiva, cu cariera. Mihai Bendeac, actor:

„Nu mă însor pentru că așa vreau, așa simt”

Relațiile pe care Mihai Bendeac le-a avut au fost dezvăluite de presă mondenă la momentul respectiv. Fie că vorbim de actrița Mirela Zeța, cântărețele Sore Mihalache sau Celia, dansatoarea Andreea Popescu sau „vecina” de la emisiunea „Neața cu Răzvan și Dani”, Roxana Vancea, Mihai a fost mereu în lumina reflectoarelor.

Dar unele dintre dezvăluirile sale din carte sunt făcute în premieră. „Viața mea amoroasă s-a desfășurat, cu precădere, la mine acasă. Mai ales după ce am avut un eveniment neplăcut într-o vizită în care am fost filmat. Din cauza inconștienței care mă caracterizează, uneori, și care nu ia seama, în mod rațional, de faptul că sunt persoană publică, am consumat sexul și în locuri publice, precum mașină, parcuri, noaptea pe străzi, pe holurile diferitelor hoteluri din țară, cinematografe, într-un hipermarket și chiar într-un autobuz”, scrie Bendeac.

Chiar dacă a avut relații cu femei celebre din România, Bendeac e decis să nu facă niciodată o nuntă adevărată, așa cum cere tradiția. „Eu nu mă voi însura niciodată. Nu va exista acel eveniment. De ce? Din varii motive. Nu mă însor pentru că așa vreau, așa simt. Mă refer la act în sine. Să știți că singurătatea și burlăcia de la un punct încolo devin niște vicii. Este ca orice alt viciu. Este foarte greu să te rupi de această obișnuință”, spunea actorul de 38 de ani, într-un interviu acordat lui Ovidiu Ioanițoaia, la „Prietenii lui Ovidiu”.

„Am făcut lucruri întotdeauna la extrem”

Dar pe lângă pasiunea sa pentru femei frumoase, Bendeac recunoaște că are și alte vicii.

„Mi-au plăcut cluburile, barurile. Ador nopțile de beție, de desfrâu. Nopțile care se termină cu o târâială spre casă sau poate chiar ascunderea după un colț ca să pot să vomit. Există un magnetism între mine și acest tip de comportament reprobabil. Mi s-a întâmplat inclusiv să mă p** pe mine de beat ce eram, într-un taxi, în drum spre casă. Taximetristul, care mă recunoscuse, neluând în seamă că eram mort de beat, îmi vorbea despre tot felul de lucruri și eu, privindundu-i ochii prin intermediul oglinzii retrovizoare prin care el lua contact vizual cu mine, am început să dau drumul la pipi până s-a golit vezica. Am făcut aceste lucruri întotdeauna la extrem, pentru că ele au fost niște supape ale întregului. Care întreg nu am conceput să fie altcumva decât aparținând carierei”, a mai povestit Mihai în carte.

Tot din cauza consumului excesiv de alcool, Mihai Bendeac, a povestit în aprilie anul acesta, pentru GSP.RO, cum a fost la un pas de bătaie cu Gabi Tamaș într-un club din Centrul Vechi: „Cred că eram cu o fată care i-a spus ceva, el i-a răspuns urât și atunci mi-am dat și eu tricoul jos. Era o diferență între cum arăta Gabi Tamaș și cum arătam eu. Au intervenit bodyguarzii și ne-am despărțit amiabil până la urmă. Eu când ies beau foarte mult. Beau mult, mult. Într-o seară am băut 38 de shoturi. Ăla a fost un record filmat. Atunci am băut tot shoturi”.

Mi-am dorit foarte mult notorietatea. Și visam la ea. Stăteam ore în șir și dădeam autografe imaginare. Mi-am dorit notorietate pentru că mi-am dat seama că în ce am făcut și în ceea ce vreau să fac pe mai departe e nevoie de notorietate. De la un punct încolo este o viață foarte complicată. Mihai Bendeac, actor:

Foto: Facebook Mihai Bendeac

Citeşte şi:

Anda Adam și iubitul au plecat într-o vacanță în doi. Ce destinație au ales și cum s-au pozat împreună

Mihai Bendeac și Cătălin Măruță, față-n față după ce actorul a spus că e hărțuit de vedeta PRO TV

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Țiriac, propunere fără precedent împotriva pandemiei COVID-19: „Du-te în junglă dacă vrei asta!”

Playtech.ro Aparatul din casă care consumă o energie electrică uriașă. Într-un minut consumă cât un bec cu led în 8 ore

Observatornews.ro Denisa, o tânără de 20 de ani, gravidă în luna a șasea, a murit fulgerător la Spitalul Județean Satu Mare. Rudele, sfâșiate de durere: "Era un pic răcită. Nu se poate așa ceva, nu există"

HOROSCOP Horoscop 17 octombrie 2021. Capricornii pot primi sugestii deosebit de valoroase, în timpul unor conversații obișnuite

Știrileprotv.ro RCA 2021. Cum să nu plătești prea mult pentru asigurare, după ce prețurile au explodat

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Rebels with a cause @ELLE New Media Awards 2021