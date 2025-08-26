Antena 1 lansează în această toamnă un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV. Produs de Mona Segall și echipa ei, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Concurenta care îl pune în genunchi pe Mihai Bendeac

Primele imagini din show au apărut, acum se desfășoară filmările. Pe pagina oficială de Facebook a emisiunii, un clip video de aproape două minute îi are protagoniști pe Mihai Bendeac și o concurentă, care sunt pe scenă alături de Cătălin Bordea, care are rolul de prezentator.

Concurenta își face numărul, cerându-le celor doi să o lege cu o sfoară. La un moment dat, ea îi cere lui Mihai Bendeac să se pună în genunchi în fața ei și să o lege la picioare. Deși inițial nu înțelege, ea repetă, iar juratul se pune în genunchi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Rămâne de văzut cine e concurenta și ce număr prezintă la „The Ticket”.

Care este premiul de la The Ticket

În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde însă de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui. Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Cine sunt jurații de la The Ticket

Antena 1 a anuntat juriul complet al noului show de entertainment produs de Mona Segall, The Ticket: un line-up eclectic și carismatic, format din Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu.

Recomandări Curiozități din fruntea Educației: domnul „Salar” și doamna PR pentru ministrul Daniel David

Juriul este o oglindă diversă a ceea ce înseamnă entertainment-ul azi: Mihai Bendeac, expert în teatrul de televiziune și umor cu miză, Delia, una dintre cele mai versatile artiste din România, Anca Dinicu, actriță cu fler, expresivitate și autenticitate, Micutzu, om de stand-up, dar și fin observator social, Maurice Munteanu, curator al esteticului și consumator avizat de show-uri de clasă. La finalul fiecărei ediții ei sunt cei care vor trimite un concurent direct în Marea Finală.

Cine prezintă The Ticket

Prezentatori show-ului The Ticket sunt Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Cei doi comedianți au un rol special în show și vor avea și propriile lor intervenții – scurte analize pline de umor și autoironie, în care vor oferi o perspectivă relaxată, dar atentă, asupra fiecărei reprezentații. Cu replici spontane și spirit de observație ascuțit, ei vor adăuga un plus de savoare show-ului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE