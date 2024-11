Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au părăsit competiția Asia Express în ediția din 6 noiembrie 2024, după ce au ajuns ultimii la Irina Fodor în cursa pentru ultima șansă. Cei doi nu au reușit să se califice în marea finală, fiind astfel a patra echipă eliminată din concurs. Rămân în competiție doar trei echipe, care se vor lupta pentru marele premiu în finala acestui sezon.

După eliminare, Oana Paraschiv a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a mărturisit că Asia Express a fost „experiența vieții” pentru ea, subliniind că nu exagerează cu nimic. Concurenta a vorbit despre momentele unice și provocările prin care a trecut, spunând că acestea vor rămâne amintiri de neuitat. Alături de Mihai Găinușă, cu care formează o echipă și în viața profesională de câțiva ani, Oana a reușit să ajungă până aproape de finalul competiției.

„Mulțumesc, Asia Express! Ai venit în viața mea la momentul potrivit și ai transformat-o în cel mai bun sens posibil. Te-am numit experiența vieții mele fără să exagerez, pentru că în două luni am trăit mai intens ca niciodată, am învățat, am descoperit și am simțit mai mult decât credeam că se poate.❤️❤️❤️”, a scris Oana Paraschiv, pe Instagram.

Eliminarea celor doi a fost primită cu tristețe de fani, care i-au urmărit cu interes și au apreciat devotamentul lor. Cursa intensă și momentele deosebite petrecute la Asia Express le-au oferit celor doi lecții și amintiri prețioase, iar această experiență va rămâne, cu siguranță, una de neuitat pentru Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au rămas fără loc de muncă, după ce au participat la Asia Express

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, cunoscuți pentru colaborarea lor de ani la radio, au făcut echipă și în aventura „Asia Express”, acceptând provocarea de a parcurge Drumul Zeilor. După această experiență intensă, cei doi sunt puși în fața unei noi încercări: au anunțat în mediul online că au rămas fără loc de muncă.

Fanii celor doi au fost surprinși să afle că Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au întrerupt colaborarea cu Național FM, unde realizau emisiunea „Matinal Efervescent” încă din 2018. Deși nu au oferit detalii despre motivele despărțirii de postul de radio, cei doi au dat asigurări că echipa lor nu se va destrăma. În mesajul postat pe rețelele sociale, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au anunțat că au în vedere noi proiecte și că urmează să se îndrepte spre noi orizonturi profesionale.

„Lume, lume! Radio Team Oana și Mișu vă anunță că, din păcate, colaborarea cu Național FM s-a încheiat. Mulțumim pentru găzduire și plecăciune ascultătorilor noștri dragi.

Revenim curând cu detalii despre următoarele noastre proiecte. Urmăriți-ne aici. Radio Team și Asia Express continuă!”, a scris Oana Paraschiv pe rețelele de socializare.

