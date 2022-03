Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Mihai Mărgineanu a povestit cum a devenit pilot comercial. Actorul, în vârstă de 52 de ani, a mărturisit că frica de zbor l-a împins să facă acest lucru. Înainte de fiecare zbor, Mihai Mărgineanu se închina până ateriza.

„Totul a început din frica de zbor. Mi se părea că cei mai frumoși oameni sunt ăia care zboară, pentru că eu îmi făceam 300 de cruci pe minut, de la decolare până la aterizare. Și eram terifiat de avioanele de linie în care mai călătoream din când în când și cât mai rar posibil. După care… s-a ivit ocazia: puteam învăța să zbor cu un avion, la o școală de zbor privată, Școala de Aviație Comercială de la Tuzla, „Tudor Greceanu. Problema era mărișoară: costa vreo 8000 de euro și dura destul de mult. Și ăsta era doar începutul. Am intrat în școală și n-am mai ieșit de atunci. Pentru că am deschis o ușă către o lume superbă și plină de pasiune.

O lume cu oameni mult mai frumoși decât în orice alt domeniu. Unii sunt mai frumoși decât mulți frumoși din lumea artistică. După ce am luat PPL – prima licență către ATPL (airline transport pilot licence) – mi-am dat seama că nu mă voi mai opri din învățat până nu se termină tot „învățatul de pe lume. Atunci mi-am propus să fac din „zburat un motiv de a se îndrăgosti soția mea din nou (de mine, evident). Numai că, deși a zburat de multe ori cu mine la manșă, ea nu este atât de impresionată de asta. Exact ca Shania Twain: „OK, and you are Brad Pitt. So what?! Inițial, voiam să merg la BlueAir, pentru care am un respect deosebit, dar cu tristețe mi-am dat seama că, dacă alegeam asta, trebuia să renunț la tot ceea ce făceam cu mare drag: muzică, film, spectacole, să renunț la trupa mea, care îmi este a doua familie, și… să intru în „armată. N-am putut să iau o decizie. Între timp, am făcut 52 de ani și e mai greu să lucrezi cu unul care nu prea se mai impresionează de la o floare cu care nu se face primăvară. Am cotit-o către F. I. (adică, flight instructor)”, a declarat artistul în cadrul interviului.

„De la muncă îmi place doar rezultatul, din păcate”

Deși își petrece foarte multe ore pe platoul de filmare din Fierbinți, actorul care îl interpretează pe Ardiles recunoaște că nu i-a plăcut niciodată munca, ci doar rezultatul muncii. Mihai Mărgineanu a vorbit și despre ceea ce îi place să facă în timpul liber.

Munca nu mi-a plăcut niciodată. De la muncă îmi place doar rezultatul, din păcate. Și rezultatul vine foarte greu și după mult timp. D-aia gândul meu este în permanență la vacanță și timp liber. Cred că aș fi un pensionar excelent. Nu mă îndepărtez de rădăcina ce hrănește adevărata fericire și succesul autentic.

Nu merg la all-inclusive, dar îmi place marea până la nebunie. Și, de dragul ei, merg pe velier, câteva săptămâni în fiecare an. Nu alerg șalupe de viteză prin Delta Dunării, dar pot să conduc veliere și catamarane de până la 24 de metri, cu velele în vânt. Mi-am făcut o meserie din asta, prin FunDive și Pikasea, care mă contractează verile să le navighez catamaranele pe Mediterană. Fiului meu i-am făcut cadou, la 10 ani (acum 5 ani), cursul integral de scufundător open-water SSI de până la 18 metri. Acum se scufundă ca un pește. Marea lui pasiune este apa și m-am gândit să-l las să stea cât vrea el. Stau aproape de chitară, de istorie, de tâmplărie, de familie și de prieteni”, a mai spus actorul pentru sursa mai sus menționată.

