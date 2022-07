Chiar dacă a trecut printr-un divorț acum trei ani, Mihai Mitoșeru mai crede în căsătorie. „Nu am de-astea! Eu am terminat divorțul pupându-mă cu soția mea și plângând amândoi, nu… Dar nici nu pot să spun că aș putea să am o relație doar ca să am și cu oricine doar ca să am o relație. Asta nu!”, a spus el, după care a recunoscut că e implicat într-o nouă relație de iubire.

„Eu sunt foarte sincer! Am cunoscut o fată și care e chiar ok! Dar suntem la început, ne vedem! Eu încă sunt fricos pentru că mă gândesc, nu se poate, prea e ok! Trebuie să aibă ea o problemă!”, a mai declarat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În urmă cu aproape trei ani, Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat. Și-au spus adio după o relație de aproximativ 14 ani. Într-un interviu pentru revista VIVA!, prezentatorul de la Kanal D declara că încă există iubire între ei, dar nu mai sunt șanse de împăcare.

Mihai Mitoșeru regretă divorțul de Noemi. „Am declarat asta, am fost fraier că am divorțat, poate trebuia să procedez altfel, să încerc să salvez relația. Când am divorțat, nu credeam că am greșit cu nimic. Credeam că ea se poartă urât cu mine pentru că e obosită, nervoasă. După ce a murit tatăl ei, s-au schimbat multe, nu ne-am mai căsătorit religios, și ea, fără să-și dea seama, a dat tot răul pe mine și nu mi-a mai convenit. Niciunul nu a știut să gestioneze situația. Cu mintea de acum, dacă m-aș întoarce în timp, aș face lucrurile altfel. În primul rând, nu aș mai divorța”, a spus el.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Dezvăluire colosală. Cum a aflat Ioanițoaia că s-a îmbogățit cu 1 milion de dolari: „Parcă mi-a dat cu ceva în cap. N-am dormit trei nopți”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Răsturnare de situație în război! Lui Putin nu-i vine să creadă, HALUCINANT ce se întâmplă ACUM

Observatornews.ro Preotul care a păcătuit cu o femeie măritată, apoi l-a dat pe soţul şantajist pe mâna poliţiei. Localnicii îl apără, deşi ar fi "poftit" şi la vecine: "Problema e că s-o aflat"

HOROSCOP Horoscop 27 iulie 2022. Berbecii au la dispoziție o zi potrivită pentru creionarea unei strategii, nu ca să se lamenteze pentru lucrurile care nu merg

Știrileprotv.ro Un copil s-a infectat cu o amibă care mănâncă creierul după ce a fost la plajă. Apa contaminată i-a intrat în corp prin nas

Orangesport.ro "Soldaţii ruşi se comportă ciudat". Un ucrainean a făcut descoprirea stranie în locuinţa proprie imediat cum a intrat pe uşă

PUBLICITATE Surpriză de la PRO TV, pentru fanii serialului ”Vlad”

PUBLICITATE Tot ce vreți să purtați în vacanța de vară găsiți pe remixshop.com