Timiditatea este și cea care l-a făcut să agreeze radioul, în defavoarea televiziunii. Din copilărie, realizatorul născut la Baia Mare spune că-și dorea să facă radio, iar acum, la 37 de ani, tot acesta e preferatul lui, deși ”pe sticlă” a devenit celebru și tot de acolo câștigă cei mai mulți bani.

”De foarte, foarte mic am vrut să fac radio. Îmi făceam spectacolul meu, fără public, publicul nu-l suportam. Eu cred că de aia am și vrut să fac radio. Ăsta a fost visul meu, pentru că mi se părea că la radio, nefiind lume în jurul tău, poți te montezi mai ușor, să-ți controlezi mult mai bine emoțiile. Eu eram foarte timid. Sunt în continuare foarte timid, dar e un tratament meseria pe care o fac. La radio, nefiind asistență, puteam să spun tot ce-mi trecea prin cap, să fiu liber. Exact cum mă simt și în momentul ăsta, la 20 de ani de când am intrat prima oară într-un studio”, ne-a mărturisit Mihai.

Mihai visa de mic să facă radio. A fost și motivul pentru care s-a mutat la București

Această dragoste pentru radio l-a și făcut să părăsească Baia Mare și să mute în Capitală: ”Am venit la București pentru că ăsta era visul meu, să fac ceea ce fac azi. Era singurul loc în care puteai să-ți faci meseria la nivelul ăsta. Cei mai mulți dintre colegii mei de clasă mergeau la «facultă», cum zicem noi, în Cluj. Eu și încă un coleg am dat admiterea în București. Am ajuns într-un oraș care îmi era total străin, era alt Univers. Între timp, s-au mai așezat lucrurile. În urmă cu 19 ani, când am venit eu aici, erau diferențe mari, acum țara s-a mai uniformizat. Dacă ar fi fost Clujul atât de cool cum este astăzi, aș fi ales fără doar și poate Clujul, care e la o oră și jumătate distanță de Baia Mare. Dar atunci, Bucureștiul a fost singura mea opțiune”, ne-a povestit Morar.

În timpul liber scrie poezii

Între matinalul de la radio, evenimentele organizate de ZU, emisiunea ”Răi, daʼ buni” și alte proiecte profesionale, Mihai Morar își găsește timp să și scrie. Priceput la versificare, Mihai așterne pe hârtie sau computer poezii, care sunt extrem de apreciate în mediul online. Le-ar putea aduna într-o carte sau mai multe, dar spune că încă nu se simte pregătit: ”Am toată viața înainte să scot o carte. S-ar putea întâmpla ceva și cu radioul, și cu televiziunea, dar cărțile or să rămână mult și bine. Fizic vorbind. O să scot o carte, dar deocamdată nu mă simt în stare. Cred că mai am de exersat. Cu mine sunt cel mai mare critic”, a mai spus Mihai Morar.