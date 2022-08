Mihai Morar și Daniel Buzdugan, reunire de familie în Creta: ”Folosiți parola, vă pupăm”

Mihai Morar, 40 de ani, și Daniel Buzdugan, 47 de ani, s-au reunit pe tărâm cretan. Cu familiile alături, cei doi fiind printre cei mai longevivi realizatori de emisiuni din media românească. Îi leagă 18 ani de prietenie și de relație de serviciu.

Puține concedii împreună

Daniel Buzdugan alături de soție și cei doi copii

Morarii și Buzduganii au petrecut ultimele zile de vacanță împreună, într-un sat din Creta, Grecia, într-o zonă dragă ambelor familii. Contrar prieteniei strânse dintre cei doi, nu au multe concedii în echipă completă!

Buzdu chiar povestea în martie 2021, în podcast-ul ”Fain și simplu” al eternului coleg: ”E mai bine așa. Dacă am sta zi de zi bot în bot, dacă am face și concediile împreună, am da-o într-o cumetrie, care nu cred că ar fi bine”. Acum, au trecut peste acest ”ritual” și s-au reunit în Creta.

După Bulgaria, merge Grecia

Ieșeanul este căsătorit de 19 ani cu Monica, împreună au doi copii, Maria și Luca. Ardeleanul este căsătorit de 15 ani cu Gabriela, împreună au trei fete, gemenele Mara și Cezara, plus mezina Roua.

Buzduganii sunt de mai bine de patru săptămâni în Creta. Morarii au fost, mai întâi, în Bulgaria, alături de părinții lor și de copii la Balcic, apoi doar cu fetele, în exclusivistul ”Reina del Mar” la Obzor.

Pe Instagram-ul fiecăruia, mai ales că amândoi comunică frecvent cu proprii fani prin intermediul social media, practic, zilnic, Mihai și Daniel au postat aceeași fotografie surprinsă in corpore într-un sat cretan.

”Ne-a invitat familia Morar la una dintre tavernele lor preferate, într-un sat de munte, unde proprietara, doamna Litsa, care este și bucătăreasă, gătește niște rețete autentice, ca acum 100 de ani. Drumul până acolo e fabulos, în stânga munte, în dreapta prăpastie și marea Egee. A fost o seară minunată, mai ales pentru copiii Buzdugan, care de o lună n-au mai avut parte de parteneri de joacă vorbitori de limba română:) Taverna se cheamă Tis Litsas Ta Kamomata. Folosiți parola @mihaimorar și primiți o sticlă de raki și fructe la sfârșit :)) Efharisto, familia Morar, vă pupă Buzduganii!”, a dezvăluit Daniel, pus pe glume. Au strâns fiecare mii și mii de aprecieri online.

Lecții de vacanță cu ochii pe carte și la mare

Daniel Buzdugan și fiica sa fac lecții la matematică în buza mării

De mai bine de patru săptămâni în vechea Eladă, Buzdu s-a bucurat și de concediu, de reîntâlnirile cu prietenii eleni, adunați de-a lungul anilor, dar și lecții de matematică alături de fiica sa!

”Matematică pe malul marii: Maria, te rog află cine sunt cele două necunoscute care ies din mare, din ecuația din spatele meu. Opțional: oare cele două necunoscute din ecuația de mai sus se cunosc între ele? Salutăm din Rethymno, Creta toți copiii și părinții iubitori de matematică”, a scris deunăzi Daniel pe Instagram.

”Modelul grecesc de a fi fericit”

”Cu aceste ființe simpatice și haioase îmi fac eu vacanțele de o grămadă de ani și nu mă plictisesc, ba chiar realizez cât de fericit sunt că-i am, iar ce mă întristează e că numărul verilor petrecute împreună e unul limitat… Offfff! Ai mei sunt parte din inima mea, la fel ca și locul acesta de care ne-am lipit acum mult timp și în care ne petrecem vacanțele de vară an de an. Se vorbește de modelul suedez de fericire, de modelul japonez, etc., ei bine eu am descoperit modelul grecesc de a fi fericit, și cred că-i cel mai frumos și mai apropiat de sufletul nostru al românilor!”, a mai transmis omul de media.

Poze Instagram Mihai Morar și Daniel Buzdugan

