Mihai Trăistariu a găsit soluția pentru problemele financiare. Ce face acum. „E puțin penibil”

„Pandemia pe toți ne-a necăjit într-o măsură mai mică sau mai mare, dar pe mine destul de mult, pentru că am o școală de muzică în Constanța și mergea pe chirie și «m-a pus naiba» în 2019 să îmi cumpăr o clădire, pe care am dat cu împrumut în bancă aproape 5 miliarde de lei. (…)

M-am trezit cu o rată de 5.000 de euro pe lună, pe care odată cu pandemia nu am mai putut să o susțin și atunci singura mea sursă de venit au devenit aceste apartamente pe care le am la malul mării și care au fost la plesneală”, a explicat Mihai Trăistariu la Antena Stars.

„Au coincis cu pandemia și din momentul ăla am tras de el cât am putut și le-am promovat cât am putut. M-am salvat cu banii și am ținut banii în bancă să îmi ajungă până vara asta. Nu le-am mai închis de atunci. Evident că mai sunt oameni care se cazează.

Au venit de Paște, au mai venit și în ianuarie. Ele m-au ținut în priză și m-au salvat de această situație cruntă. (…) 6 apartamente am pentru turiști, în Mamaia Nord, la malul mării. (…) Mă descurc din turism acum.

E puțin penibil că am ajuns să fac altceva, dar mi-am dat seama că situația asta forțată în care am intrat, cu pandemia, a fost o provocare pentru mine ca să văd dacă mă descurc fără să cânt. Uite că m-am descurcat”, a mai spus Mihai Trăistariu.

