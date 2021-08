Susține cântări în fiecare seară, academia lui de talente e deschisă și are și apartamentele închiriate în această perioadă, așa că Mihai Trăistariu nu mai are probleme cu banii.

Aproximativ un miliard de lei vechi a pus deoparte, în bancă. Artistul se teme să nu treacă din nou printr-o perioadă dificilă, așa că face economii.

„Acum câștig bani din trei surse pentru că și academia de talent s-a redeschis și merge foarte bine. Apartamentele merg brici, am full tot timpul. Am și concerte în fiecare seară până pe 1 septembrie. Oricum, la ora asta, am un miliard de lei vechi strâns în bancă. Și nu-mi vine să cred că am pe plus. Am zis că o să păstrez 20.000 de euro un an în bancă până vara viitoare pentru că nu știu ce se mai întâmplă.

Și atunci mai bine stau cu niște bani depozitați astfel încât să pot supraviețui un an fără probleme. Mi-am achitat ratele și sunt cu ele la zi și stau cu acești bani în bancă pentru orice eventualitate”, a declarat Mihai Trăistariu pentru sursa menționată mai sus.

În pandemie, Mihai Trăistariu nu a mai produs la fel de mulți bani, iar rata lunară la bancă pentru împrumutul pe care l-a făcut ajunsese la 20.000 de lei. A vândut un apartament, a mai acoperit o parte din suma împrumutată. Recent, Mihai Trăistariu a spus ce rată lunară plătește la bancă pentru a-și achita datoriile.

„Eu mi-am vândut un apartament în Constanța, să pot trece de perioada aceasta. Aveam rate de 20.000 de lei, adică 5.000 de euro și am reușit vânzându-mi apartamentul din Constanța, unde am locuit 20 de ani.

Mi l-am vândut și m-am mutat la malul mării, unde am 6 garsoniere pentru turiști și într-un apartament cu două camere m-am mutat eu. După ce am vândut apartamentul ca mai scap din rate, am ajuns la 7.200 de lei rata. E mai ușor acum, dar tot e mult, că trebuie să-i produc lunar”, a spus cântărețul pentru click.ro.

