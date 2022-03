Selecția Națională de anul acesta a fost marcată și de câteva conflicte. Piesa lui Costi Ioniță, „România mea”, interpretată de Minodora, Cream și Diana Bucșă, s-a spus că e plagiat, însă nu s-a dovedit așa. Ulterior, Cezar Ouatu a fost deranjat de comentariile juraților, mai ales că el nu a intrat în marea finală.

Acum, Mihai Trăistariu, care a luat locul 4 în Finala Mare de la Atena, la Eurovision 2006, și care a concurat de multe ori, a vorbit despre toate acestea, dar și-a spus și părerea despre cele 10 melodii care au intrat în finala Eurovision România 2022. „Nu mă percep nici măcar eu ca pe un guru, pentru că am senzaţia că, orice juriu ar fi într-un concurs Eurovision, este subiectiv. Părerea mea este că ar trebui să se renunţe la aceste jurii, pentru că un jurat este subiectiv.

Ba e un compozitor şi îl depunctează pe unul dintre concurenţi pentru că nu i-a cântat piesa, ba îl cunoaşte şi sunt prieteni, ba nu-l suportă pe un artist şi nu vrea să-i dea 12 puncte sau poate nu-l vrea din nou la Eurovision – cum a fost cu Cezar Ouatu, pe care nu ai cum să nu-l bagi în Finala Eurovision! Totuşi, el a reprezentat ţara într-un an şi are o voce spectaculoasă. Aici au fost răzbunări. Semifinala de anul acesta a fost catastrofală, cu multe gafe din partea TVR-ului (rămânea sunetul pornit şi se auzea ce vorbeau ei), prezentatorii se încurcau între ei, juriul care a fost foarte răutăcios, replicile tăioase („Nu-mi place nimic, zero din partea mea“).

Au vorbit atât de urât cu artiştii debutanţi, încât i-a demoralizat total. Eu am o şcoală de muzică în Constanţa şi ştiu ce înseamnă să-ţi demoralizezi un elev, care vrea să răzbată şi, când porneşte la un concurs, tu îi tai aripile din prima. Nu se face aşa ceva! Ce a rămas acum în finală nu mi se pare nimic wow. Părerea mea de „guru“ (râde) e că nu avem o piesă în acest an care să se califice în finala mare. Deci eu pot să pun pariu că, din nou, pentru a patra oară, România nu se califică în finala Eurovision.”, a explicat cântărețul pentru OK! Magazine.

În același interviu, Mihai Trăistariu a și explicat de ce anul acesta nu a mai participat cu o melodie la Eurovision. „Nu m-am înscris pentru nu am primit o piesă cum trebuie. Au anunţat prea din scurt, în decembrie, şi după două săptămâni au închis liniile de înscriere, ori în două săptămâni nu am putut pregăti nimic.

Am dat sfoară în ţară, compozitorii mi-au trimis ceva, dar nimic consistent. Şi nu vreau să mă mai înscriu doar ca să fac prezenţa, pentru că eu vreau doar să câştig Eurovisionul mare. Nu găsesc o piesă bombă, nu mă mai înscriu.”, a mai declarat el.

Cine sunt finaliștii Eurovision România 2022

46 de piese au fost înscrise, inițial, la selecția Eurovision România. Doar 10 melodii, alese de juriul Eurovision România 2022 – Ozana Barabancea, Cristian Faur, Randi, Alexandra Ungureanu (compoziţie muzicală şi sound-design) și compozitorul Adrian Romcescu – au ajuns în finală.

Alex Parker & Bastien – „All this love”, Andrei Petruş – „Take me”, Cream, Minodora şi Diana Bucşă – „România mea”, Dora Gaitanovici – „Ana”, Gabriel Basco – „One night”, Kyrie Mendél – „Hurricane”, MØISE – „Guilty”, Petra – „Ireligios”, Vanu – „Never give up”, şi WRS – „Llamame” vor concura în marea finală.

