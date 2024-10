În vârstă de 47 de ani, Mihai Trăistariu anunță că de Revelion va cânta la Sinaia, la mai multe resorturi, pensiuni și hoteluri. Aproximativ 10.000 de euro va câștiga în noaptea dintre ani, sumă cu care e mulțumit. „Anul acesta o să cânt numai la Sinaia, am concerte, mai multe ca niciodată.

Îmi convine să merg acolo, pentru că fac mai mulți bani așa. De vreo 10 ani, tot cânt de Revelion la Sinaia, unde, în timp, s-au legat invitațiile, pe la resorturi, hoteluri, restaurante. Îmi convine să fie toate într-un loc, într-o stațiune, ca să nu stau pe drumuri prin țară, de Revelion. Scot cam 10.000 de euro, din toate recitalurile susținute în Sinaia”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Click.

Mihai Trăistariu: „Eu cer întotdeauna 1.500 de euro, indiferent unde cânt”

Totodată, el a dezvăluit și câți bani cere pentru un recital de 45 de minute. „Eu cer întotdeauna 1.500 de euro, indiferent unde cânt, că e în România, Bulgaria sau în oricare altă țară. Aceștia sunt banii, e tarif fix, atât costă prezența mea pe scenă la evenimente.

Zilele acestea, voi fi în juriul unui festival muzical din Bulgaria, unde voi și cânta, la gală, dar tot 1.500 de euro cer. Am acest onorariu, din 2006, de când am câștigat locul 4, la Eurovision, cu piesa „Tornero”. Cânt și muzică ușoară, și populară, am un program cu toate genurile muzicale, pentru toate gusturile. Lumea vrea și să danseze, să încingă hora, la petreceri!”, a mai spus artistul.

Recomandări Sondaj INSCOP la comanda Libertatea. Alegeri prezidențiale: Candidatul cel mai bine pregătit și cel mai slab pregătit

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Pe lângă muzică, Mihai Trăistariu câștigă bani din afacerile imobiliare, are mai multe garsoniere la malul mării pe care le închiriază. Astfel, în cele trei luni din sezonul estival, din turism și din muzică, aproape 200.000 de euro a încasat acesta.

„Cel mai mult mă costă însă reinvestitul în apartamente, toamna este grosul”

„Mi s-a părut cel mai bun an, cam la nivelul celui din 2018, de dinainte de pandemia de Covid-19, lucrurile au revenit la normal. În fiecare seară, am avut și câte 4 spectacole, ajungeam acasă cu peste 1.500 de euro, cam cât fac dintr-un singur concert”, a explicat artistul, care are și cheltuieli multe, mai ales la apartamentele sale, unde e nevoie de reparații.

„Cel mai mult dau pe apartamentele mele, din Mamaia Nord, pe care vara le închiriez turiștilor, acolo trebuie să cumpăr mereu produse consumabile, de curățenie, trebuie reînnoite pentru că se termină repede soluțiile de curățenie.

Recomandări Toate taxele care ar putea crește în 2025. Scumpiri pe bandă, din cauza pomenilor guvernamentale

Cel mai mult mă costă însă reinvestitul în apartamente, toamna este grosul, când zugrăvesc. Acum mai trebuie să schimb și niște lucruri pe acolo. Pe locul al doilea ar fi animalele mele, pisicile și câinii, de care am grijă, și care îmi mănâncă banii, sufletul și creierii. Am și căței și pisici, îi întrețin pe unde sunt, pe la adăposturi, pe la curți, am și acasă, le cumpăr oase, boabe”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News