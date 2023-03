În prezent, Mihai Trăistariu e foarte ocupat cu afacerile pe care le are. Deține o academie de muzică, o afacere în imobiliare pe litoralul românesc și continuă să cânte la diferite evenimente. Se mândrește cu viața lui profesională, însă nu și cu cea personală.

„Mi-e puţin teamă să mă mai înrolez într-o relaţie, că la mine, mai mult de doi, trei ani nu durează”

Deși își dorește o familie, Mihai Trăistariu nu are iubită. „În primul rând mă văd cu o familie. Eu sunt un familist şi vreau să am casa plină de copii, doar că nu am nimerit ce trebuie. O să mă preocup şi de asta, momentan sunt în pauză. Mi-e puţin teamă să mă mai înrolez într-o relaţie, că la mine, mai mult de doi, trei ani nu durează. Mă văd un pic mai bogat, mai liniştit pentru că acum sunt foarte agitat.

Mi-aş face un hotel, de exemplu, pentru că tot am apartamentele astea de care mă ocup singur şi e foarte greu. Ieri mi-au venit turişti, a trebuit să alerg cu POS-ul, cu factura, e foarte greu. Eu vreau să fiu patron ca Ţiriac, Becali, nu să fac totul singur.

O vezi pe Halep ducându-se la hotelul ei să taie bonuri şi să ia banii? Eu aşa fac şi trebuie să mă reglez odată şi să pun oameni să facă treabă pentru mine. Eu vreau doar să mă uit în bancă şi să văd câţi bani mi-au intrat. Să mă relaxez, să mă plimb, să scriu o carte, cam asta aş vrea să fac pe la 50 de ani”, a explicat artistul.

Totodată, el a dezvăluit că nu simte lipsa unui suflet-pereche în viața lui. „În momentul ăsta nu îmi lipsește nimic. Asta chiar dacă sunt singur şi n-am o pereche. M-am despărţit în urmă cu doi ani, dar nu mai simt nevoia momentan de o combinaţie de genul.

Eram prea încordat când aveam o relaţie, prea stresat, să dau raportul. Acum stau toată ziua cu nişte pisici, am grijă de ele, am şi o asociaţie de căţei. Mai e şi şcoala de muzică, mai merg şi acolo, mai postez câte ceva, mai înregistrez o piesă sau un cover, am preocupări destule.

Am activităţi cât să nu mă plictisesc sau să mă gândesc la alte lucruri, deci în momentul ăsta nu-mi lipseşte nimic. Bani am câţi îmi trebuie, nu îmi trebuie mai mult, dacă o să vină mai mulţi, bine, dacă nu, nu. Nu disper, am o situaţie bună. Sănătos sunt, că deja am slăbit zece kilograme în trei luni, pentru că mă îngrăşasem”, a mai declarat el pentru Fanatik.

„Am luat şi fete mai tinere, de 20 şi ceva de ani, şi asta a fost o problemă”

Întrebat de ce e singur, Mihai Trăistariu a explicat că el e întotdeauna foarte ocupat cu afacerile pe care le are, foste iubite făcându-i și reproșuri în acest sens. „Pentru că sunt plecat foarte mult, sunt într-o plecare continuă, la mine e bagajul făcut mereu. Asta mi-au reproşat-o fostele.

Cu mine nu prea e viaţă, la mine ai de spălat litiera pisicilor, de dat mâncare căţeilor din faţa blocului, de schimbat nisipul.

La mine e mizerie, e treabă, nu e timp de plimbat pe iahturi sau la ce s-or mai gândi ele. Am luat şi fete mai tinere, de 20 şi ceva de ani, şi asta a fost o problemă, trebuia să aleg fete peste 30 de ani”, a mai declarat artistul.

