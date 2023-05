Mihai Trăistariu, fără permis 30 de zile. Cum a încălcat legea: „Polițistul zicea că a fost roșu, eu am zis că a fost portocaliu”

Invitat în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Mihai Trăistariu i-a dezvăluit prezentatorului Dan Capatos că în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii i-au suspendat permisul pentru 30 de zile. Oamenii legii au spus că a trecut pe roșu la semafor, artistul spune că era portocaliu.

„De trei săptămâni mi-au luat permisul, după ce am cântat la Ziua Poliției Române. Am cântat acolo sâmbătă și luni mi-au luat permisul. Am trecut pe roșu în Constanța, mă grăbeam. Polițistul zicea că a fost roșu, eu am zis că a fost portocaliu”, a mărturisit artistul, la „Xtra Night Show”.

Acum, Mihai Trăistariu e obligat să călătorească cu trenul, până când își va recupera permisul de conducere. „După ce mi-a luat poliția permisul, am decis să călătoresc cu trenul. Mi-a suspendat permisul timp de 30 de zile. Pe 12 mai intru din nou în posesia lui”, a mărturisit Mihai Trăistariu pentru Click.

De ce e supărat Mihai Trăistariu

Pe lângă faptul că a rămas fără permisul de conducere, s-a aflat și că Mihai Trăistariu și-a găsit apartamentele din Mamaia Nord distruse de turiști. După minivacanța de 1 Mai, Mihai Trăistariu a avut un șoc când a mers la apartamentele pe care le-a închiriat pentru turiști. Lenjerii de pat pătate, băile distruse și o mizerie de neimaginat, asta a găsit cântărețul la apartamentele din Mamaia Nord pe care le închiriază în fiecare vară.

„Au plecat turiștii sosiți de 1 Mai, la apartamentele mele din Mamaia Nord și camerista mi-a trimis poze cu «stricăciunile din acest weekend». N-am visat vreodată să mă fac hotelier, însă iată-mă cazând turiști de pretutindeni. După doar 4 zile de stat la cele 6 apartamente, daunele sunt următoarele și vă spun că stricăciunile sunt pe bune!

1.La unul din apartamente au rupt capul de duș. De rușine, au lăsat pe masă 27 de lei și-o sticlă de vin roșu. Pentru reparații probabil, sau ca să-i iert. I-am iertat. Se mai întâmplă. 2. La un alt apartament, au rupt suportul de la hârtia igienică. Nu-i nimic! Îl lipim cu SuperGlue. 3. La un alt apartament, doamna căreia i-a venit ciclul nu și-a pus pampers. Nu-i nimic! Cumpărăm altă pilotă. 4. La un alt apartament, nu mai merge telecomanda de aer condiționat. Am schimbat bateriile și nimic. Probabil, au izbit-o de pereți când s-au bătut. Nu-i nimic. Cumpărăm alta.

În concluzie: păi, nu-ți vine să te lași de turism?! Nu-mi vine! Tot înainte!”, a transmis cântărețul.

Câți bani face Mihai Trăistariu cu apartamentele de la mare pe care le închiriază

Într-un interviu pentru Fanatik, Mihai Trăistariu a dezvăluit că a reușit să își pună pe picioare două afaceri profitabile. În anul 2006, el și-a cumpărat un teren la malul mării, unde avea de gând să își construiască o casă, însă planurile s-au schimbat între timp. Cântărețul a vândut atunci terenul și și-a cumpărat 7 apartamente, iar 6 dintre ele le-a dat spre închiriat.

„Din pandemie m-am pus la punct cu businessurile, nu eram convins că o să fac vreodată afaceri. Credeam că o să trăiesc din muzică toată viaţa, dar pandemia m-a pus la pământ. Aveam un împrumut în bancă de cinci miliarde, cinci sute de mii lei şi atunci a trebuit să fac ceva. După Eurovisionul din 2006 mi-am luat un teren la malul mării ca să-mi fac o casă.

N-am reuşit să-mi fac casa şi atunci a trebuit să fac ceva şi l-am schimbat repede pe 7 apartamente la malul mării. Şi uite aşa m-am trezit hotelier. Într-un apartament m-am mutat eu şi celelalte şase, fiind chiar la malul mării, în Mamaia Nord, le închiriez turiştilor, vara. Câştig 30.000-35.000 de euro într-o vară”, a recunoscut el.

