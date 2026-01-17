Într-un interviu pentru Click!, Mihai Trăistariu a vorbit despre impactul acestor creșteri care îi dau serioase bătăi de cap financiare. El așteaptă cu emoție publicarea listelor cu noile taxe, mai ales având în vedere numărul mare de proprietăți pe care le deține:

„Mi-e și frică, o mă uit cu frică, zilele viitoare, când se vor afișa listele cu noile prețuri la impozitele pe case. Eu am 8 apartamente, într-unul locuiesc, iar pe celelalte le închiriez vara turiștilor. Toate sunt situate în Mamaia Nord-Năvodari. Anul acesta cred că o să plătesc dublu, față de anul trecut.

În 2025, pentru fiecare dintre ele, am plătit cam 510 de lei impozitul plus salubrizarea. Deci, am plătit pentru toate peste 4.000 de lei. Să vedem cât o să vină acum, mi-e și teamă”, a declarat Mihai Trăistariu.

Câți bani câștigă anual

Chiar dacă se implică activ în administrarea afacerii de pe litoral și muncește constant, Mihai Trăistariu spune că, atunci când face bilanțul anual, rezultatele îl mulțumesc: „Câștig cam 100.000 de euro, anual, din muzică și din turism, dar, după ce plătesc ratele la bancă, taxele, impozitele, cărțile de muncă, la stat, și mai fac și niște reparații la garsoniere, rămân cu un profit curat de 20-30.000 de euro, bani de care aș putea să mă bucur, dar pe care îi reinvestesc, tot în turism.”

Planurile artistului nu se opresc aici, deoarece acesta visează la o investiție de amploare în domeniul turistic: „Mă tot gândesc și mă tot uit pe străzi, după o clădire, o vilă, ceva, din care să fac o pensiune sau un hotel.

Mă tot gândesc de unde să fac rost de un milion de euro, ca să-mi fac un hotel, ca să bubui, în turism. Ar fi mai ușor, decât cu apartamentele. Aș avea și o recepție, ar fi mai simplu, și pentru mine și pentru turiști. Dacă nu fac rost de un milion de euro pentru un hotel, voi deschide, pentru început, o pensiune, la vreo 200-300.000 de euro”, a mai menționat Mihai Trăistariu.

Cum plănuiește să scape de ratele la bănci

Mihai Trăistariu renunță la micile sale plăceri. „Anul 2025 a fost un an excepțional, mai bun ca toți anii de la pandemie încoace, eu așa mă raportez. De atunci am tot crescut pe toate planurile.

Am și achiziționat apartamentul din Mamaia Nord, l-am închiriat full. Deci, pe partea de business mi-a mers bine. Sunt fericit și împlinit pe toate planurile, și personal și profesional, am avut un an foarte bun. Anul viitor termin și cu ratele, după care mă apuc să-mi cumpăr un teren, vreau să-mi fac o casă, vreau să-mi fac un hotel.

Pe asta vreau să mă axez, eu am cam 40-50 de concerte pe an, eu nu trebuie să investesc în vacanțe. Prin jobul meu mă plimb, văd toată țara și toată lumea, și atunci nu are rost să mai iau vacanțe separat. Mai iau așa câte un Dubai, rar, o dată la câțiva ani, dar în rest mi se plătesc vacanțele și îmi place acest lucru”, a declarat Mihai Trăistariu.

