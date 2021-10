Surpriză pentru telespectatori, dar și pentru cei patru detectivi. Mihai Trăistariu a fost Steaua de la „Masked Singer România”. Artistul a interpretat piesa „Cant Get You Out Of My Head” de la Kylie Minogue și i-a impresionat pe detectivi.

„Îmi iei mințile și asta mă derutează groaznic, că am niște idei într-o emisiune, altele în alta. Vii cu tot felul de povești. Nu mai înțeleg nimic despre tine”, spunea Mihaela Rădulescu înainte ca Mihai Trăistariu să își dea masca jos.

Cu siguranță, vedeta nu va uita prea curând această experiență. Mihai Trăistariu a declarat că masca sa a cântărit aproximativ 20 de kilograme și i-a fost foarte dificil să cânte și să danseze.

„Masca mea am ales-o cu mult curaj, e un risc să faci un travesti, dar aveam deja experiență de la un alt format TV și atunci m-am adaptat ușor.

Cel mai greu mi-a fost cu masca în sine, costumul, era cât pe ce să renunț, dar am semnat contractul și nu am putut să dau înapoi. Nu știu cât înțeleg cei de acasă sau chiar și oameni din producție, care n-au îmbrăcat vreodată un costum atât de greu. E traumatizant fizic și psihic în același timp. Nici nu poți respira ca lumea. În cazul meu, casca aia se sprijinea în barbă și avea vreo 20 de kilograme. Am avut și tocuri mari, și scheletul de la fustă foarte greu și el. Mi se părea totul un calvar, iar lucrul acesta, în ziua de filmare, era de două-trei ori pe zi. Masca în sine e foarte frumoasă și foarte reușită, dacă mă întrebați pe mine, mi se pare în top 3 pentru această ediție. Ce să zic? Sunt o stea!”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Ciao.

